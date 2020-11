METEO ITALIA – Anticiclone in grande spolvero, ma ATTENZIONE al ritorno delle NEBBIE

Meteo Italia: dominio anticiclonico, la situazione sinottica

Buongiorno e buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! Le condizioni meteo sull’Italia proseguono su un binario decisamente anomalo per il periodo. Il tempo stabile è di casa alle nostre latitudini ormai da fine ottobre, proprio nel periodo statisticamente più piovoso dell’anno. La causa è da ricercare nella fase positiva della NAO, alimentando su molte nazioni europee meridionali frequenti periodi altopressori. Un vasto anticiclone anche nella giornata odierna si estende dal nord Africa fin verso il comparto carpatico-danubiano, dove posiziona i suoi massimi barici di oltre 1030 hPa, mentre una lieve ondulazione del flusso in quota accompagna un debole sistema frontale sulla Francia e parte del nord Italia.

Meteo oggi: Italia tra nebbie e locali addensamenti

Anche la giornata odierna risulterà decisamente stabile sull’Italia. La presenza di un vasto campo altopressorio, esteso dal nord Africa al comparto carpatico-danubiano, rinnoverà condizioni meteo stabili sull’Italia per l’intera giornata. Cieli sereni o poco nuvolosi sono presenti su gran parte del centro-sud ed Isole Maggiori, salvo addensamenti di tipo basso sulla Puglia e Calabria tirrenica, mentre fitte nebbie sono tornate a far “visita” alle zone interne toscane e sull’Umbria. Una lieve curvatura del flusso in quota accompagna un fronte nuvoloso sterile sul nord Italia, dove sono in transito innocui addensamenti; non mancano le nebbie in Pianura Padana.

Avvio di settimana invariato, tra anticiclone e nebbie in pianura

Prosegue la monotonia meteorologica sull’Italia, con condizioni meteo improntate alla stabilità su tutte le regioni; l’alta pressione, tuttavia, non è sempre sintomo di cieli sereni, ma durante la stagione autunnale ed invernale è spesso responsabile di fitte nebbie e nubi basse. Come vi abbiamo anticipato, già nella giornata odierna si è assistito ad una nuova accentuazione delle nebbie sulla Pianura Padana, ma anche tra Umbria e Toscana; le nebbie ci terranno compagnia nelle medesime aree anche in avvio di settimana, quando potranno insistere localmente anche durante le ore diurne. Soleggiato in collina e montagna, nonché su gran parte del resto del centro-sud ed Isole. Stabilità prolungata ed autunno ancora in stand-by, ma quando tornerò la pioggia?