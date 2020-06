METEO ITALIA – Anticiclone in piena SPINTA, ma ATTENZIONE alle INSIDIE! Vediamo DOVE e QUANDO!

METEO : situazione meteorologica in rapida evoluzione sull’Italia, tra una goccia fredda al Nord Est e ulteriore aumento pressorio

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Come ormai tutti abbiamo notato, l’aumento delle temperature al suolo ci ha definitivamente catapultato in un contesto estivo e ben differente rispetto a quanto visto nei primi 20 giorni del mese di giugno. L’alta pressione sta infatti portando condizioni di tempo sostanzialmente stabile e asciutto per tutto l’arco delle giornate. Le temperature a partire da oggi subiranno un lieve calo, specie nei valori massimi, per la rotazione delle correnti al suolo si disporranno al regime delle brezze locali. Nei giorni seguenti la situazione sinottica non subirà mutazioni significative, con l’alta pressione che si manterrà saldamente al comando dello scenario barico europeo. Attenzione al transito di una goccia fredda al Nord Est che soprattutto domani potrebbe portare alla formazione di temporali localmente intensi in estensione alle aree di pianura. Andiamo però a vedere nel dettaglio il tempo previsto nei prossimi giorni ed in particolar modo nelle giornate di oggi e domani.

METEO OGGI mercoledì 24 giugno 2020, ampie schiarite da Nord a Sud e fenomeni assenti salvo locali fenomeni sulla Calabria

La giornata di oggi mercoledì 24 giugno verrà caratterizzata da tempo sostanzialmente stabile e asciutto su praticamente tutta la nostra Penisola. Qualche nube questa mattina, come mostrato dall’immagine satellitare, è ancora presente al Nord Est e sulla Calabria ma senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite sul resto della Penisola con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi su Campania, alta Lombardia e foggiano. Nelle prossime ore non sono attese variazioni significative sull’Italia: al pomeriggio tuttavia locali fenomeni temporaleschi potranno avere sviluppo sui rilievi della Calabria. Questo a causa dell’influenza della circolazione depressionaria che ha interessato il Centro-Sud nei giorni scorsi, ma si tratterà di precipitazioni attese in generale esaurimento già nel corso delle ore serali e notturne. Altrove qualche nube cumuliforme si originerà lungo il crinale appenninico ma, come detto, non sono attesi fenomeni associati. Temperature stazionarie nei valori minimi, massime attese in lieve diminuzione specie sulle regioni centro-meridionali.

METEO DOMANI giovedì 25 giugno 2020, peggiora al Nord per l’arrivo di una goccia fredda

Quella di domani potrebbe presentarsi come una giornata ad ampi tratti perturbata sulle regioni settentrionali per l’arrivo di una goccia fredda in quota che, posizionandosi sulle regioni nord orientali, porterà condizioni di maltempo soprattutto su Triveneto e Alpi centrali. I principali centri di calcolo ad alta risoluzione suggeriscono pertanto che sin dalle prime ore del mattino di domani è atteso un generale peggioramento del tempo su diversi settori di Friuli e Veneto, con possibilità di locale attività temporalesca fin verso le zone costiere. Al pomeriggio l’instabilità subirà un ulteriore incremento con possibili piogge anche sulle aree alpine centro-occidentale. Attenzione a quanto potrebbe avvenire poi in serata sulle pianure a confine tra Lombardia e Piemonte, dove i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità. Sul resto della Penisola persisteranno invece ampie schiarite e bel tempo prevalente.