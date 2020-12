METEO ITALIA: anticiclone in rimonta ma anche PIOGGE su queste regioni

Stop al maltempo, ecco l’anticiclone verso l’Italia

Secondo weekend di dicembre che è trascorso tutto sommato tranquillo in Italia sotto il profilo meteo con le ultime piogge che hanno interessato soprattutto le regioni del Sud. La settimana si apre adesso con il minimo di bassa pressione ormai sulle Grecia e l’Italia alle prese con un anticiclone che rimonta da ovest. Nessuna precipitazione di rilievo prevista nella giornata di oggi con cieli che si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, attenzione solo a foschie o banchi di nebbia in formazione sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro. Condizioni meteo stabili e di conseguenza anche freddo da inversione su vallate e pianure dove le temperature minime potrebbero scendere localmente anche sotto lo zero specie al Centro-Nord con gelate diffuse. Rapido peggioramento meteo nel cuore dell’anticiclone.

Passaggio instabile sul Nord Italia, ecco dove e quando le piogge

L’alta pressione rimonta sul Mediterraneo centrale ma ecco che nella giornata di domani, Martedì 15 dicembre, una piccola saccatura depressionaria riuscirà comunque a transitare sul Nord Italia portando un breve peggioramento meteo. Già durante la prossima notte piogge sparse potrebbero interessare Piemonte e Liguria. Prima parte di Martedì con molte nuvole al Nord e qualche pioggia sparsa al Nord-Ovest, poi tra la sera e la notte fenomeni in estensione anche al Nord-Est ma comunque di debole o moderata intensità. Neve sulle Alpi generalmente oltre i 1200-1400 metri. Condizioni meteo stabili sul resto della Penisola ma con qualche nube in più in transito specie al Centro. Da Giovedì ecco di nuovo l’anticiclone in rimonta con tempo più asciutto e soleggiato, al netto delle nebbie, su tutta l’Italia.

Nuova perturbazione in vista, ecco quando durerà l’anticiclone

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli piuttosto concordi nel mostrare l’anticiclone ancora dominante sul Mediterraneo centrale nella seconda parte della prossima settimana. A ridosso del terzo weekend di dicembre però la situazione potrebbe di nuovo cambiare con una perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest. Il modello americano GFS mostra oggi un peggioramento meteo tra Domenica e Lunedì con interessamento soprattutto del Centro-Nord. Ancora anticiclone a seguire con possibile interessamento dunque dei giorni di Natale. Evoluzione del tutto simile anche per il modello europeo ECMWF che conferma un rapido peggioramento meteo tra la fine del prossimo weekend e l’inizio della settimana. Temperature che si manterranno sopra media specie in quota almeno per i prossimi 7 giorni con anomalie positive anche di 2-4 gradi.