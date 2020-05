METEO ITALIA – Anticiclone in RIMONTA, ma il FRONTE FREDDO è pronto a COLPIRE la Penisola. I dettagli

METEO : la tendenza per le prossime ore e le previsioni per il fine settimana

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. L’area depressionaria in quota che ha interessato la nostra Penisola, nel corso della nottata appena trascorsa si è definitivamente spostato sui Balcani portando così un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulle regioni meridionali ieri abbiamo assistito alle residue condizioni di maltempo con acquazzoni e qualche temporale soprattutto tra Sicilia e Calabria. Ma già dal tardo pomeriggio i fenomeni sono definitivamente cessati lasciando spazio ad ampie schiarite e bel tempo prevalente. La rimonta dell’anticiclone sta portando i fisiologici effetti sin dalle prime ore di questa mattina, con l’animazione satellitare che mostra chiaramente l’assenza di nubi significative da Nord a Sud salvo il transito di innocua nuvolosità. Sarà così un po’ per tutta la giornata così come per gran parte del fine settimana, anche se non mancherà un’importante insidia di cui vi renderemo conto nel terzo e quarto paragrafo di questo editoriale.

METEO OGGI venerdì 22 maggio 2020, tempo stabile da Nord a Sud con possibili acquazzoni sui rilievi alpini

La giornata odierna trascorrerà quasi interamente all’insegna del tempo stabile e soleggiato su gran parte della nostra Penisola. Questo, come detto anche in precedenza, grazie alla vasta rimonta dell’anticiclone che sta portando masse di aria calda e stabile sul nostro territorio. Cieli sereni o poco nuvolosi questa mattina quindi con temperature minime in media o ancora leggermente al di sotto della media sulle vallate interne del Sud Italia. Nelle prossime ore la situazione non subirà varizioni di rilievo con al pomeriggio la sola possibilità di brevi e locali acquazzoni sui settori alpini della Lombardia e sulle aree interne dell’Appennino romagnolo. Sul resto dell’Italia non sono invece attesi cambiamenti significativi con cieli ad ampi tratti soleggiati e schiarite prevalenti. Lo stesso varrà inoltre per le ore serali e notturne con possibilità di locali addensamenti soltanto sulle Alpi nord occidentali.

METEO DOMANI giovedì 23 maggio 2020, peggiora sui settori alpini: in serata maltempo al Nord Est

Nella giornata di sabato sono attese importanti novità dapprima sui settori alpini e successivamente anche sulle pianure delle regioni nord orientali. Il tutto dovuto al transito di un fronte freddo che porterà con se rovesci e temporali sparsi con attività elettrica frequente, improvvisi colpi di vento e soprattutto possibili grandinate. Il primo mattino trascorrerà comunque all’insegna del bel tempo e del sole prevalente su tutta la Penisola, mentre sarà nel pomeriggio che il fronte perturbato tenderà ad impattare sulle regioni settentrionali determinando un primo peggioramento su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. A seguire i fenomeni tenderanno a muoversi verso Est, interessando il Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli tra le ore serali e notturne. Qui le precipitazioni come detto potranno presentarsi anche a carattere di nubifragio, mentre sul resto dell’Italia prevarranno ancora una volta condizioni di tempo stabile e asciutto. Vediamo però al dettaglio quanto ci aspetta invece nei giorni a seguire.