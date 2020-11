METEO ITALIA: ANTICICLONE onnipresente ma con effetti al suolo ben differenti da nord a sud

Meteo: anticiclone sull’Italia

Procede questa lunga fase meteo stabile in Italia con l’anticiclone di matrice africana dominante nel Mediterraneo. I principali modelli meteo anche nel lungo termine fanno fatica a delineare un cambio di rotta con il ritorno delle precipitazioni autunnali, il mese di Novembre potrebbe risultare piuttosto statico con il Vortice Polare Stratosferico che inizia a riconquistare il Polo Nord e secondo la tendenza, le velocità a 10 hPa risulterebbero sopra media per buona parte del mese di novembre. Quale tendenza meteo ci attende in Italia?

Meteo Italia: effetti differenti tra nord e sud

Mentre una vasta e profonda circolazione di bassa pressione agisce in Europa occidentale e settentrionale, un promontorio di alta pressione di natura africana lo troviamo onnipresente sul Mediterraneo e in Italia con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Condizioni meteo stabili sulla nostra penisola ma con nebbie e nubi basse al nord e parte del centro, sole prevalente salvo qualche nube in transito e clima piuttosto caldo nelle ore centrali della giornata sulle regioni meridionali con le temperature fino a 25°c.

Previsioni meteo prossimi giorni

Attendiamoci ancora anticiclone in Italia e condizioni di bel tempo con clima ancora piuttosto mite laddove il sole non verrà offuscato da nebbie o nubi basse. Altrimenti precipitazioni per lo più assenti e clima tipicamente autunnale. Nei prossimi giorni della settimana in corso avremo solo la possibilità di deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, Prealpi e alte pianure, temperature in lieve calo. Per un cambiamento più generale ci sarà da attendere il prossimo weekend se non la prossima settimana con le piogge autunnali.