METEO ITALIA – Anticiclone SEMPRE più forte! Ma OCCHIO al WEEK-END, nuovi DISTURBI in vista!

METEO : pressione in rinforzo e colonnina di mercurio che punta verso l’alto, questa è la nuova fase stabile sull’Italia

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il rapido transito di un fronte freddo che ha portato condizioni di locale maltempo al nord est e sulle regioni adriatiche centro-settentrionali, stiamo assistendo da oltre 12/24 ore ad un generale miglioramento del tempo grazie al progressivo rinforzo dell’anticiclone afroazzorriano. Temperature attese in rialzo quindi nei prossimi giorni con tempo stabile e asciutto da Nord a Sud. Sarà difficile infatti registrare dei disturbi significativi, specie al centro-sud. Nel corso del fine settimana qualcosa potrebbe cambiare in tal senso e ne parleremo con maggiore dettaglio nella seconda pagina di questo editoriale con l’ausilio degli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo. Non è escluso comunque che la colonnina di mercurio tra venerdì e sabato possa raggiungere valori anche superiori a +37°C tra le zone interne della Puglia e le aree pianeggianti dell’Emilia-Romagna.

METEO OGGI mercoledì 8 luglio 2020, stabilità prevalente ovunque ma con addensamenti sui rilievi

Quella di oggi può essere definita come la giornata in cui l’anticiclone stende definitivamente le radici sul bacino del Mediterraneo, garantendo così un periodo relativamente stabile non solo sulla nostra Penisola ma su praticamente tutto il comparto europeo centro-occidentale. I cieli sin dal primo mattino, come anche mostrato dall’animazione satellitare, si presentano generalmente sereni da Nord a Sud ma con locali addensamenti presenti anche compatti su Piemonte e alta Lombardia oltre che qualche nube bassa su Abruzzo, zone interne del Molise ed estremi settori nord occidentali della Sicilia. Al pomeriggio e in serata tendenza ad un generale aumento della nuvolosità cumuliforme a ridosso dei rilievi alpini e appenninici ma senza fenomeni di rilievo ad essa associati. Le temperature tenderanno a subire un leggero incremento nei valori massimi, stazionarie invece le minime.

METEO DOMANI giovedì 9 luglio 2020, primi rovesci sui settori alpini

A partire da domani tornerà un po’ di instabilità lungo l’arco alpino per un nuovo, seppur molto lento, abbassamento della corrente a getto che porterà maltempo su buona parte dei settori presenti sulle medio-alte latitudini europee. Al mattino le condizioni meteorologiche si presenteranno comunque stabili e asciutte su tutta la Penisola con ampie schiarite e locali nubi in transito sulle Alpi centro-orientali. Come detto al pomeriggio tenderà ad aumentare l’instabilità sui rilievi alpini con possibilità di qualche acquazzone sull’Alto Adige, mentre nelle ore serali non è escluso che locali rovesci possano interessare le alte pianure venete a confine con il Trentino. Si tratterà comunque di fenomeni sporadici, ma che sono la cartina al tornasole di quello che potrebbe essere un week end all’insegna dell’instabilità: lo vedremo con maggiore dettaglio nella pagina successiva dell’editoriale.