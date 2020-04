METEO ITALIA – ANTICICLONE sta per cedere, presto arriva il MALTEMPO; i dettagli

Meteo in graduale peggioramento, instabilità in aumento

Meteo Italia – Buona domenica e ben trovati a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! Il campo anticiclonico che ci ha tenuto compagnia negli ultimi giorni, garantendo condizioni meteo mediamente stabili, nelle ultime ore ha fatto registrare un deciso declino. La giornata odierna, infatti, si è aperta con nubi in transito sulle due Isole Maggiori con occasionali e locali piogge; nubi irregolari anche sui settori a nord del Po, dove sono in atto locali acquazzoni a ridosso dei settori alpini e coste veneto-friulane, sintomo di un’atmosfera decisamente più instabile rispetto ai giorni scorsi. Banchi di nebbia e dense foschie sono presenti sulle valli del centro e zone interne della Campania, ma in dissolvimento nel corso del mattino. Previsioni meteo per la seconda parte di giornata che vedranno una nuova accentuazione dei fenomeni lungo l’Arco Alpino e Prealpino, mentre deboli piogge potranno ancora interessare le due Isole Maggiori; tempo più asciutto sul resto d’Italia.

Maltempo in arrivo sull’Italia nella prossima settimana

Meteo Italia – L’assetto barico sul comparto europeo tenderà gradualmente a mutare nelle prossime ore; un campo anticiclonico, con valori barici di 1020-1025 hPa, tende ad affermarsi tra l’Islanda ed il Mar di Norvegia, determinando l’abbassamento del flusso umido perturbato verso le Nazioni centro-meridionali europee. Una serie di perturbazioni atlantiche riusciranno a raggiungere il bacino del Mediterraneo, determinando una settimana all’insegna della pioggia e con condizioni meteo sull’Italia a tratti perturbate. Molte nubi sono attese fin da domani sull’Italia, seppur con fenomeni ancora relegati ai settori a nord del Po e sulle due Isole Maggiori; un deciso peggioramento del tempo è atteso tra la giornata di martedì e quella di venerdì, quando due perturbazioni in arrivo dall’Atlantico, determineranno piogge diffuse ed un graduale calo delle temperature.

Fenomeni localmente abbondanti durante la settimana

Come anticipato nel paragrafo precedente, le condizioni meteo sull’Italia tenderanno gradualmente a peggiorare nel corso della prossima settimana; l’abbassamento del flusso umido oceanico, riuscirà a raggiungere anche il bacino del Mediterraneo, determinando una fase piovosa in arrivo sull’Italia. Attualmente non sembrano esserci ciclogenesi ben strutturate all’orizzonte, ma si tratterà semplicemente del passaggio di sistemi frontali in seno al flusso umido occidentale. I fenomeni più abbondanti, per tale motivo, sono attesi in particolare sui settori a nord del Po, Liguria di Levante e zone interne tirreniche. I settori adriatici e ionici risulteranno meno esposti ai fenomeni più intensi, trovandosi sottovento al flusso occidentale; tuttavia non mancheranno le piogge, seppur con accumuli più contenuti.