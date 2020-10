METEO ITALIA: arriva l’ANTICICLONE ma il MALTEMPO potrebbe essere dietro l’angolo

Tempo instabile con piogge e temporali sparsi in Italia

Una saccatura depressionaria si allunga dall’Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale dove porta ancora condizioni meteo instabili o perturbate. La fase più critica del maltempo in Italia dovrebbe essere ormai alle spalle ma piogge e temporali sparsi interesseranno ancora la nostra Penisola. Nelle prime ore di questa mattina piove sulle Alpi centro-orientali, sulla Liguria e sulle regioni del Centro, in particolare su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno in attenuazione ma ancora possibili specie su Friuli, Liguria, alta Toscana, zone interne del Centro e Isole Maggiori. Tempo ancora instabile nel corso dei prossimi giorni con residue piogge e acquazzoni, ma l’anticiclone scalpita.

Anticiclone in arrivo sul Mediterraneo e miglioramento meteo in vista

A partire dalla giornata di Mercoledì un campo di alta pressione tenderà a rimontare sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo via via più stabili e soleggiate anche in Italia. Il periodo più stabile in vista sembra però che sarà molto breve e non possiamo neanche definirlo ottobrata. Le temperature infatti tenderanno a salire nei prossimi giorni, specie nei valori massimi, ma nel complesso non si discosteranno di molto dalle medie del periodo. Anzi a partire dal weekend potrebbero tornare a calare localmente anche sotto media specie sui settori occidentali della Penisola. Al momento il modello americano GFS propone tra Giovedì valori massimi intorno a +20/21 gradi sulla Pianura Padana, +22/23 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e localmente +25/26 gradi sulla Sicilia.

Nuova intensa fase di maltempo pronta a colpire l’Italia, ecco quando

La durata del bel tempo potrebbe essere veramente esigua in quanto già dal secondo weekend di ottobre il modello GFS propone l’arrivo di un nuovo intenso peggioramento meteo. Di nuovo una perturbazione atlantica potrebbe allungarsi sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo condizioni di maltempo su buona parte dell’Italia ma soprattutto al Centro-Nord. L’aria più fredda in quota porterebbe poi nuove nevicate sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo. La fase perturbata potrebbe poi essere anche piuttosto lunga con il modello americano che mostra una ferita aperta sul Mediterraneo difficile da rimarginare e che fungerebbe da calamita per diversi altri impulsi perturbati.