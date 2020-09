METEO ITALIA – Arriva il MALTEMPO su tutte queste regioni, anche con rischio NUBIFRAGI. I dettagli

Meteo – situazione sinottica in rapida evoluzione sull’Italia con la goccia fredda in arrivo da Ovest

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo l’estesa rimonta anticiclonica che ha interessato e sta ancora interessando gran parte del l’Italia, alcune regioni dovranno fare i conti con la goccia fredda che si sta avvicinando da ovest. Il tutto a causa di quella blanda saccatura atlantica che ha interessato il Settentrione ad inizio settimana, che si è successivamente isolata sulle Baleari come una depressione in quota che sta portando i primi fenomeni a partire dalla Sardegna. Ma nei prossimi giorni le piogge potranno spingersi anche al Nord Ovest , Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana e Molise ove al pomeriggio non è escluso lo sviluppo di temporali anche di una certa entità. Per quello che concerne invece il medio-lungo periodo, persistono delle divergenze modellistiche per quanto riguarda la seconda parte della prossima settimana, ma con una tendenza verso la conferma di una nuova fase di maltempo che potrebbe interessare ancora una volta i settori occidentali della Penisola, con l’arrivo di correnti umide e perturbate dai quadranti nord occidentali. Ma di questo ne parleremo meglio nella seconda pagina dell’editoriale.

Meteo oggi giovedi 10 settembre 2020, forte instabilità sulla Sardegna, attesi fenomeni intensi anche sulle Alpi occidentali.

Quella di oggi sarà una giornata essenzialmente caratterizzata dall’arrivo del sistema depressionario in quota verso le regioni tirreniche, con il maltempo che già in queste ore sta entrando nel vivo sulla Sardegna. Come ben evidenziato dall’immagine satellitare infatti lo sviluppo di estese celle temporalesche è una buona cartina al tornasole sull’esatto collocamento della goccia fredda in quota. Nelle prossime ore quindi la Sardegna assisterà ancora una volta a fenomenologia molto intensa, aspetto che sta divenendo via via più frequente nel mese di settembre con il passare degli anni. Attenzione anche a piogge in intensificazione sulle regioni nord occidentali, specie lungo i rilievi alpini del Piemonte dove la rotazione delle correnti da Est favorirà l’intensificazione delle piogge a ridosso dei monti. Qualche temporale si affaccerà anche lungo l’Appennino ma si tratterà di fenomeni attesi in rapido dissolvimento nelle ore serali e notturne. Nel corso delle ore serali e notturne come detto sulle Alpi piemontesi potrebbero registrarsi accumuli pluviometrici anche significativi e superiori ai 40-50 millimetri nel giro di 12 ore.

Meteo domani venerdì 11 settembre, apice del maltempo alcune regioni d’Italia

Quella domani invece molto probabilmente si presenterà come la giornata più instabile di questa parentesi perturbata, con il momento in cui la goccia fredda avrà maggiore “respiro” sul nostro Paese portando condizioni di locale maltempo e qualche nubifragio. Sin dalle prime ore del mattino di accorgeremo infatti della presenza di un esteso fronte perturbato che andrà ad abbracciare praticamente tutta l’Italia, muovendosi da sud verso nord. Al pomeriggio lungo i rilievi l’aria diverrà sempre più instabile, permettendo così alle celle temporalesche di svilupparsi e seguire l’andamento generale delle correnti alle quote medio-alte. Le aree maggiormente colpite domani potranno risultare tutte le zone interne delle regioni centro-meridionali e le isole maggiori. I fenomeni convettivi che si svilupperanno al pomeriggio tenderanno a muoversi da Est verso Ovest e non sono esclusi locali sconfinamenti con le pianure tirreniche di Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le temperature tenderanno inoltre a subire una generale flessione un po’ ovunque, mentre la ventilazione è attesa in progressivo rinforzo dai quadranti nord orientali.