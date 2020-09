METEO ITALIA – Arrivano FORTI TEMPORALI e ACQUAZZONI su diverse zone, vediamo I DETTAGLI

Meteo – Temperature in aumento, ma l’anticiclone non basta: ci sono anche i temporali su buona parte dell’Italia

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. L’Autunno meteorologico ha avuto inizio ormai da 15 giorni ma dal punto di vista sinottico non ci sono segni che fanno pensare alla stagione delle piogge. Dopo il passaggio instabile che ha interessato principalmente le isole maggiori, l’anticiclone ha ricominciato a fare la voce grossa su praticamente tutta l’Italia portando così le temperature a raggiungere valori localmente di molto al di sopra della media stagionale. Si tratta, di fatto, di un’anomalia termica molto vasta che sta coinvolgendo un’ampia zona del continente europeo. Ma cosa succederà nei prossimi giorni ? Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano come un lieve abbassamento dei geopotenziali porterà il ritorno dei temporali al pomeriggio su diverse zone della nostra Penisola. Per il medio-lungo periodo non ci sono comunque novità significative, ma di questo cercheremo di parlarne in maniera più approfondita nella seconda pagina di questo editoriale. Andiamo a vedere invece quanto ci aspetta oggi e domani.

Meteo oggi martedì 15 settembre 2020, inizio stabile ma con molti disturbi a metà giornata: i dettagli

La moviola satellitare delle ultime ore mostra chiaramente come l’Italia stia attraversando un periodo fortemente anticiclonico, caratterizzato da bel tempo prevalente e temperature ben al di sopra della media stagionale. Sarà così anche nella giornata odierna, ma non senza i primi disturbi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. A partire dalle prime ore pomeridiane infatti è atteso lo sviluppo di attività convettiva sia sulle Alpi nord occidentali che sull’Appennino centro-meridionale. Assisteremo pertanto a precipitazioni localmente molto intense sulle regioni di Valle D’Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata e Calabria. Difficilmente, almeno in questa prima battuta, i temporali tenderanno a muoversi con decisione verso i settori costieri, limitandosi ad interessare quindi i settori montani e le colline. Sulle rimanenti regioni prevarranno invece condizioni di bel tempo e le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale, con qualche nube in transito alternata a schiarite più o meno ampie. La ventilazione tenderà a disporsi da Nord Est sulle regioni meridionali con mari da mossi a molto mossi, altrove invece a prevalente regime di brezza con direzione variabile.

Meteo domani mercoledì 16 settembre, ulteriore intensificazione dell’instabilità e possibili sconfinamenti sulle coste

A partire da domani i fenomeni convettivi tenderanno non solo ad intensificarsi, ma anche e soprattutto a coinvolgere più regioni favorendo così un quadro instabile ben più definito sulla nostra Penisola. Come sempre però al mattino sono attese condizioni di generale stabilità atmosferica grazie all’anticiclone che non mollerà di un centimetro. Dalle ore pomeridiane però i temporali tenderanno ad interessare anche Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e buona parte dell’Appennino meridionale con le precipitazioni che potrebbero estendersi fin verso le zone di pianura e localmente anche quelle costiere tirreniche. Questo grazie alla circolazione nord orientale che tenderà ad attivarsi un po’ a tutte le quote. Al momento non è ancora facilissimo individuare al dettaglio quali saranno le aree maggiormente colpite, ma si tratterà di precipitazioni che si presenteranno da sparse a diffuse. I fenomeni tenderanno altresì ad esaurirsi nel corso delle ore serali, lasciando spazio ad ampie schiarite e prevalente stabilità. Temperature attese in genere stazionarie o in lieve calo nei valori minimi. Andiamo però a vedere quello che ci aspetta nei giorni a seguire, con le ultime dai modelli e la tendenza proposta dai vari centri di calcolo per la terza decade del mese di settembre.