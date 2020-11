METEO ITALIA: arrivano TEMPORALI e nubifragi nelle prossime ore, anche intensi su alcune regioni

Minimo depressionario sulla Sardegna, maltempo in arrivo

Come anticipato nei giorni scorsi l’ultimo weekend di novembre trascorrerà con condizioni meteo instabili o perturbate, almeno per alcune regioni d’Italia. Un vortice depressionario è in risalita dal nord Africa e al momento un minimo al suolo con valori di 1000 hPa è posizionato sulla Sardegna. Sarà proprio l’Isola che nelle prossime ore vedrà le condizioni di maltempo più severo con fenomeni che potrebbero assumere anche carattere di nubifragio e dove non si escludono episodi alluvionali. Nel pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno anche Sicilia e Calabria e anche qui non si escludono temporali. Il weekend proseguirà perturbato ma la prossima settimana potrebbe vedere anche l’arrivo della neve a bassa quota.

Weekend di maltempo soprattutto per le regioni del Sud a rischio nubifragi

Tra la sera e la notte il minimo di bassa pressione si sposterà verso la Sicilia determinando un progressivo peggioramento delle condizioni meteo su tutte le regioni meridionali. Previsti fenomeni intensi su Calabria, Basilicata e Puglia. Piogge di debole o moderata intensità in risalita verso le regioni del Centro ed in particolare sui settori adriatici. Si apre così una fase di maltempo sul Mediterraneo che potrebbe perdurare anche per tutta la prima decade di dicembre. Domenica 29 novembre ancora piogge e temporali al Centro-Sud ma soprattutto su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Locali fiocchi di neve sull’Appennino oltre i 1700-1800 metri. Dalla serata precipitazioni in attenuazione ma condizioni meteo ancora instabili al Sud.

Prossima settimana attacco artico con freddo e neve a bassa quota

Ultimo giorno di novembre con vortice in allontanamento verso la Grecia e condizioni meteo ancora instabili al Sud. A partire dal metà settimana sia il modello americano GFS che l’europeo ECMWF, seppure con traiettorie diverse, mostrano l’arrivo di un nocciolo di aria artica sull’Italia. Entro la giornata di Mercoledì il nucleo freddo in quota dovrebbe raggiungere l’Italia approfondendo un minimo di bassa pressione sul Mar Tirreno. Ne conseguirebbe una rapida fase di maltempo con neve a quote piuttosto basse sulle regioni del Centro-Nord a causa dell’afflusso di aria fredda dai quadranti nord-orientali. Difficile dire adesso quali i settori più colpiti e quali le quote neve in quanto la traiettoria del nucleo artico verrà ancora corretta con le prossime emissioni. Altro peggioramento meteo invernale entro il weekend?