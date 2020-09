METEO ITALIA: è arrivata la NEVE! Ancora maltempo a breve con TEMPORALI e NUBIFRAGI

Bianco risveglio questa mattina sulle Alpi e sull’Appennino, l’aria fredda dilaga

Come anticipato, il nucleo di aria fredda che nella giornata di ieri si è avvicinato all’Italia oggi ha fatto ormai il suo ingresso sul Mediterraneo portando un brusco calo delle temperature e rinnovando condizioni meteo instabili o perturbate. Non sono mancati temporali e nubifragi anche intensi nelle ultime ore con danni e purtroppo anche vittime. L’aria piuttosto fredda per il periodo ha poi prodotto nevicate prima sulle Alpi e poi sull’Appennino centro-settentrionale regalando questa mattina un bianco risveglio per diverse località montane. La neve si è spinta fin verso i 1300 metri sull’arco alpino e verso i 1700 metri sull’Appennino centro-settentrionale. Calo termico avvertito su tutto il Centro-Nord e temperature in calo adesso anche al Sud. Attenzione però perché il maltempo non ha ancora finito.

Vortice ciclonico sul centro Italia, Domenica di maltempo in vista

Giornata di oggi che vedrà una spiccata variabilità e non mancheranno condizioni meteo a tratti instabili specie sui versanti adriatici e al Sud. Per la giornata di domani i principali modelli confermano invece l’approfondimento di un minimo di bassa pressione proprio davanti Toscana e Lazio. Maltempo atteso in mattinata su regioni del medio-basso Tirreno e Sardegna con fenomeni localmente anche a carattere di nubifragio specie su Lazio e Campania. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con temporali e nubifragi specie al Centro-Sud, anche intensi sulla Campania. Temperature che resteranno al di sotto delle medie del periodo con anomalie anche di +4/6 gradi. A seguire ci attendiamo un generale miglioramento delle condizioni meteo ma attenzione ai primi giorni di ottobre.

Breve pausa in settimana poi ottobre riporta il maltempo in Italia

L’inizio della settimana vedrà un miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie all’allontanamento verso l’Europa orientale del vortice ciclonico. Potrebbe essere però solo una breve pausa asciutta in quanto entro l’inizio di ottobre nuovi impulsi perturbati potrebbero raggiungere il Mediterraneo centrale. Tra Giovedì e Venerdì il modello americano GFS mostra una vasta e profonda struttura depressionaria tra Islanda e Isole Britanniche. Questa potrebbe inviare una serie di perturbazioni verso l’Italia con piogge e temporali frequenti nei primi giorni di ottobre 2020. Il clima sarebbe pienamente autunnale ma i richiami caldi prefrontali potrebbero a tratti interessare soprattutto il Centro-Sud portando temperature sopra media anche di diversi gradi.