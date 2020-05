METEO ITALIA – ASSALTO ATLANTICO sullo stivale con TEMPORALI e GRANDINATE, ecco quando e dove

Violenti temporali e nubifragi la scorsa notte, disagi e danni in Lombardia

La nottata appena trascorsa è risultata particolarmente tempestosa sul nord Italia e in particolare sulla Lombardia: un corridoio di aria più umida e instabile (tra l’altro responsabile del frequente maltempo degli ultimi giorni sulle regioni settentrionali) ha innescato una ciclogenesi con un minimo depressionario che è andato a posizionarsi sul Piemonte. Ciò ha favorito una convergenza dei venti sulla Lombardia occidentale, laddove il maltempo ha colpito più duramente, non mancando di apportare anche dei danni e dei disagi sui quali abbiamo però approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Altro maltempo in arrivo sulle regioni nordorientali

Nel corso del pomeriggio odierno il tempo si è rivelato prevalentemente stabile sulla nostra Penisola, con qualche rovescio residuo che ha interessato comunque esclusivamente le regioni settentrionali italiane. Nel corso della serata odierna però le condizioni meteo tenderanno ad un nuovo peggioramento che questa volta riguarderà in particolare le regioni nordorientali. Più precisamente sarà il Friuli Venezia Giulia ad essere interessato dai fenomeni più intensi e accompagnati anche da attività temporalesca, in special modo sulle zone a ridosso delle Alpi Carniche. Tuttavia, sul dettaglio previsionale abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Weekend con progressivo peggioramento anche sulle regioni centrali

Con la lenta, ma progressiva traslazione verso oriente della saccatura di origine nordatlantica presente all’interno del bacino del Mediterraneo occidentale, anche le condizioni meteo tenderanno in maniera altrettanto progressiva a peggiorare nel corso del prossimo weekend, con le piogge che potranno a quel punto interessare anche alcune aree delle regioni centrali. Il discorso non cambierà invece per quello che riguarda le condizioni meteo delle regioni meridionali, dove nonostante la nuvolosità si verificherà comunque la generale assenza di fenomeni. Sul dettaglio previsionale relativo alla sola giornata di domani sabato 16 maggio, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.