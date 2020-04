METEO ITALIA – ATTENZIONE, forte ondata di MALTEMPO in arrivo, possibili NUBIFRAGI, ecco quando

Tempo di nuovo stabile sull’Italia da qualche giorno a questa parte

Come da qualche giorno a questa parte le condizioni meteo in Italia sono tornate a risultare stabili sulla totalità del territorio nazionale, grazie all’estensione di un nuovo promontorio anticiclonico questa volta di matrice africana che ha spazzato via le correnti instabili che dalla seconda parte della giornata di lunedì 13 (Pasquetta) e per tutto martedì 14 aprile avevano interessato alcune aree italiane, apportando persino qualche disagio grazie ad intense grandinate e la formazione di una tromba d’aria al nord. L’azione di tale Anticiclone africano si nota non solamente dal punto di vista meteorologico, ma anche e soprattutto da quello climatico, con temperature piuttosto miti.

Picchi di temperature fino a +26°C in Sardegna

Come scritto in precedenza, nonostante l’Anticiclone sia comunque sempre più disturbato da una saccatura di maltempo presente ad occidente, su cui approfondiremo in seguito, esso porta i suoi effetti non solamente dal punto di vista meteorologico, ma anche e soprattutto sotto il profilo climatico, con temperature davvero miti sulla nostra Penisola nella giornata odierna: le colonnine di mercurio arrivano a raggiungere anche i +26°C sulla Sardegna, mentre localmente al nord Italia si arrivano a sfiorare i +25°C. Molto caldo, almeno relativamente al periodo che viviamo, anche nelle pianure interne delle regioni centrali.

Weekend molto nuvoloso al centro-nord e con qualche pioggia

Il fine settimana in cui stiamo incombendo e che partirà dunque da domani sabato 18 aprile, passerà all’insegna della prevalente stabilità, anche se non mancheranno cospicui ammassi nuvolosi al centro-nord accompagnati persino da qualche pioggia sulle regioni centrali a causa dell’arrivo imminente di un carico umido portato da una saccatura di maltempo sita in queste ore sul Mediterraneo occidentale e in lenta transizione verso oriente, in direzione cioè della nostra Penisola. Al sud si trova invece una situazione meteorologica nettamente migliore, in cui oltre a riscontrare cieli più limpidi si troveranno ad assistere a temperature degne di inizio estate, con punte locali fino a +28°C.