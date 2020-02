METEO ITALIA – ATTENZIONE, nuovo STRATCOOLING del VORTICE POLARE, quali sorti per l’INVERNO?

Fase invernale agli sgoccioli in Italia

La fase invernale in auge in queste ore sull’Italia è tuttavia già agli sgoccioli. La saccatura di origine artico marittima risulta infatti piuttosto rapida, con temperature in crollo soprattutto lungo il versante adriatico, dove si registrano episodi di pioggia e neve a bassa quota. In aggiunta a ciò anche i venti risultano piuttosto impetuosi e non hanno mancato di causare danni e disagi, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Torna l’Anticiclone sospinto da una forte corrente a getto in uscita dagli States, quale sarà l’evoluzione futura?

La saccatura in questione, come scritto in precedenza, risulta fugace a causa di un Anticiclone molto ingombrante. Esso dopo essersi innalzato verso l’Islanda dalla giornata di ieri, viene sospinto verso oriente da una forte corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti, che distenderà l’Alta pressione sui paralleli, vedendosi costretto ad avvolgere anche la nostra Penisola. Ma come proseguirà successivamente questa seconda parte d’inverno? Cerchiamo di dare una risposta all’interno del corrente editoriale.

Nuovo stratcooling del Vortice Polare, cosa significa?

L’evoluzione prevista del vortice polare ai piani alti dell’atmosfera e precisamente in stratosfera è evidente e appare piuttosto delineata da diversi giorni dalle carte consultabili sul sito del NOAA (acronimo di National and Oceanic Atmospheric Administration). Esse infatti, utilizzate anche come copertina del corrente articolo, mostrano un nuovo stratcooling della struttura polare, ovvero un nuovo raffreddamento del vortice polare stesso. Cosa comporta questo?