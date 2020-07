METEO ITALIA – ATTENZIONE, violente RAFFICHE di VENTO BURRASCOSE in arrivo, ecco quando e dove

Mentre nelle scorse ore i temporali termoconvettivi prima menzionati hanno colpito le zone interne della Puglia, le condizioni meteo in quest’ultima regione si trovano negli ultimi minuti a migliorare, differentemente da quanto accade invece nelle aree interne della Campania e della Basilicata, dove invece persistono i fenomeni temporaleschi occasionalmente anche accompagnati da grandinate. Tra le zone più colpite spicca il beneventano, con accumuli anche di oltre 40 millimetri a Pontelandolfo, ma anche nel materano gli accumuli superano i 10 millimetri a Pisticci. Nelle prossime ore è tuttavia previsto un miglioramento anche in taluni settori, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Violente raffiche di vento per domani attese sulla Puglia e nelle zone interne della Calabria

In un contesto meteorologico dunque pressoché stabile in Italia, salvo locali eccezioni sull’estremo nordest come scritto in precedenza, le condizioni meteo non saranno sincerissime domani domenica 26 luglio in alcuni settori del Paese a causa delle violente raffiche di vento previste: raffiche di burrasca e fino a 70km/h sferzeranno infatti la Puglia, ma anche le montagne calabresi, dove localmente i venti potranno essere addirittura lievemente più intensi. Ma non è finita qui.