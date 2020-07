METEO ITALIA – Aumenta l’AFA da NORD a SUD, attenzione ai PRIMI TEMPORALI: vediamo tutti i dettagli

METEO : temperature in aumento e afa sempre più elevata su gran parte della nostra Penisola

Buongiorno e ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione di origini afroazzorriane si è ormai consolidata sul nostro paese portando condizioni di stabilità oltre che un progressivo aumento della sensazione di afa specie al pomeriggio e nelle ore serali. Rispetto due giorni fa i tassi relativi di umidità al suolo stanno infatti salendo per una componente maggiormente più nord africana rispetto ai giorni scorsi che raggiungerà il suo picco intorno alla giornata di sabato. Parallelamente alla rotazione delle correnti nei bassi strati vi sarà un flusso instabile sempre più prominente sulle Alpi che proprio nel week end sarà responsabile di attività temporalesca in estensione fin verso le pianure entro le prime ore di domenica. E di questo ne parleremo con maggiore dettaglio nell’ultima pagina dell’editoriale, andiamo ora a vedere il tempo che ci aspetta nelle giornate di oggi e domani.

METEO OGGI giovedì 9 luglio 2020, primi fenomeni all’estremo settentrione ma in un contesto molto stabile

L’animazione satellitare di questa mattina mostra come chiaramente l’anticiclone stia influenzando a pieno le condizioni atmosferiche sul nostro Paese con cieli completamente sereni da Nord a Sud. Anche rispetto alla giornata di ieri quando potevamo individuare nubi più compatte sui settori alpini piemontesi e lombardi. Anche nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su praticamente tutto il territorio italiano e soprattutto tenderà ad aumentare nettamente la sensazione di afa in special modo sui settori tirrenici e isole maggiori. Al pomeriggio i primi acquazzoni potrebbero fare capolino sull’Alto Adige: sarà il momento in cui il flusso instabile che ci interesserà nel fine settimana inizierà ad approcciare l’estremo settentrione. In serata qualche acquazzone non è escluso nemmeno a confine tra Veneto e Trentino, in rapido esaurimento però nelle ore notturne. Le temperature si presenteranno in ulteriore leggero aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

METEO DOMANI venerdì 10 luglio 2020, ulteriore peggioramento sui settori alpini con temporali in arrivo

A partire dalla giornata di domani è atteso un lento ma progressivo abbassamento dei valori pressori grazie all’avvicinarsi del flusso perturbato che nel corso del week end porterà condizioni di maltempo diffuso fin verso le pianure del Nord Italia. La mattinata si presenterà comunque stabile e ad ampi tratti soleggiata un po’ ovunque grazie alla stabilità con cui l’anticiclone ha messo le proprie radici sul Mediterraneo. Al pomeriggio l’attività temporalesca avrà inizio sull’arco alpino centro-orientale con possibilità di fenomeni anche intensi entro le ore serali. Qualche cella temporalesca potrà inoltre originarsi anche sull’Appennino centrale, ma in questo caso i fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente. Le temperature faranno un ulteriore passo verso l’alto, specie nei valori massimi al pari della sensazione di afa.