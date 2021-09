METEO ITALIA – Autunno in PAUSA tra qualche ondulazione ed un ANTICICLONE immortale, le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Stiamo per vivere l’ultimo weekend del mese di settembre con l’arrivo di una nuova perturbazione che investirà il nord Italia e localmente anche alcune zone del centro. In Italia stamattina, i cieli risultano ancora per lo più soleggiati con qualche velatura che si farà spazio dai quadranti occidentali. Nelle prossime ore dunque la situazione potrebbe cambiare radicalmente, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Imminente maltempo su queste aree, ecco quando

Focus maltempo – Nel corso della giornata odierna avremo tempo per lo più stabile, poi da stasera avremo un aumento della nuvolosità al settentrione, con i primi rovesci che si formeranno tra Liguria e Piemonte. Giornata di domani, 26 settembre caratterizzata da pieno maltempo al nord: al mattino sono attesi acquazzoni e temporali tra il Genovese e lo Spezzino, con un possibile coinvolgimento della Versilia. Da monitorare con particolare attenzione questa fascia territoriale, in quanto potrebbero formarsi insidiosi temporali autorigeneranti con accumuli di pioggia localmente molto elevati. A seguire il maltempo raggiungerà anche Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino; più ai margini del peggioramento le regioni del nord-est. In queste 48 ore avremo anche un aumento delle temperature al sud Italia, che potranno schizzare in alto raggiungendo valori piuttosto anomali per il periodo.

Culmine del caldo fra oggi e domani, ecco le temperature attese

Focus caldo – Il transito della saccatura in quota, inasprirà l’avvezione calda al meridione dove si registrerà un forte aumento termico nelle prossime ore. Le anomalie di temperatura potranno risultare piuttosto elevate: specialmente domani, sono attese massime fino a 32-33°C su Sardegna, Tavoliere delle Puglie e pianure di Basilicata e Sicilia tra il Catanese ed il Siracusano. Le anomalie di temperatura potranno oltrepassare anche localmente i 10°C rispetto alle medie del periodo. Prossima settimana che non dovrebbe subire particolari variazioni, con ancora un anticiclone azzorriano piuttosto ingombrante.

