METEO ITALIA – BEL TEMPO a PASQUA, poi rapida perturbazione prima dell’ANTICICLONE AFRICANO

Meteo Pasqua con il bel tempo e temperature oltre i +20°C

Meteo Italia – Ben ritrovati e buona Pasqua a tutti i nostri lettori! La persistenza di un vasto campo anticiclonico, favorirà condizioni meteo decisamente stabili per l’intero arco di giornata. Attualmente i cieli si presentano sereni su tutte le Regioni; da segnalare la presenza di strati bassi e nebbie marittime a ridosso delle coste del basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica, causati dalle persistenti condizioni di subsidenza e dagli elevati tassi d’umidità, ma in diradamento nelle prossime ore. Valori barici livellati attorno ai 1020 hPa, manterranno condizioni mediamente stabili anche durante la seconda parte di giornata, fatta eccezione per locali disturbi a ridosso dei settori montuosi, dovuti ad una lieve flessione del geopotenziale. Le temperature si manterranno decisamente calde per il periodo, con valori massimi pomeridiani nuovamente fino a +24/+26°C sulla Pianura Padana e zone interne del Centro.

Meteo Pasquetta con nubi in aumento, ma scarsi fenomeni

L’anticiclone che ha dominato sul Mediterraneo centrale nel corso degli ultimi giorni, subirà un graduale indebolimento nelle prossime ore, a causa della discesa di una saccatura artica sul Centro-Est Europa. Infiltrazioni umide occidentali tenderanno ad insinuarsi sull’Italia nella giornata di Pasquetta, determinando un graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali. Cieli nuvolosi per nubi medio-alte fin dal mattino al Nordovest, Sardegna e centrali tirreniche, ma senza fenomeni; maggiori schiarite inizialmente al Sud e settori del medio Adriatico. Qualche locale fenomeno protrerrebbe giungere nel corso della sera tra Toscana, Umbria e Lazio, ma si tratterà di occasionali pioviggini o deboli e locali piogge. Tempo asciutto al Sud; temperature in lieve flessione, ma sempre oltre i +20°C di giorno.

Calo termico e locali piogge Martedì, poi rimonta l’anticiclone Africano

Meteo Italia – La nuvolosità in aumento nella giornata di Pasquetta è un chiaro sintomo di un cambio circolatorio in arrivo sull’Italia; il transito del fronte freddo nella giornata di Martedì, sul comparto balcanico, lambirà solo l’Italia. Tempo instabile nella prima parte di giornata specie sui settori centro-meridionali Peninsulari, dove avremo nubi sparse alternate a schiarite con occasionali acquazzoni più probabili sui settori interni ed adriatici. La debole perturbazione sarà accompagnata da un lieve calo delle temperature, previste attorno le medie di stagione. Il passaggio instabile, tuttavia, risulterà solo una breve parentesi, all’interno di un lungo periodo anticiclonico e con temperature piuttosto calde per il periodo; già nel corso della settimana prossima, infatti, è atteso l’arrivo dell’anticiclone Africano, responsabile di una nuova fase calde e siccitosa.