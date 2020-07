METEO – ITALIA bersagliata ancora dal MALTEMPO con TEMPORALI e ACQUAZZONI, la Protezione Civile emana l’ALLERTA, lista città colpite

Miglioramento al nordest dopo le piogge di oggi, temporali nelle zone interne del centro-sud

Le condizioni meteo risultano in nitido miglioramento sulle regioni nordorientali dopo l’instabilità che le ha interessate nel corso della prima parte di questo pomeriggio: i fenomeni sono infatti cessati dopo qualche acquazzone e ora in alcune zone accenna persino a qualche schiarita, in un contesto di cieli che rimangono comunque prevalentemente nuvolosi, soprattutto in Friuli. Temporali termoconvettivi che ancora insistono nelle zone interne del centro-sud, Isole Maggiori comprese, con fenomeni localmente anche molto intensi, soprattutto durante il pomeriggio. Nelle prossime ore è però atteso un generale e graduale miglioramento, anche grazie all’allontanamento delle correnti atlantiche verso oriente, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Si attenua, ma non si arresta la fase di maltempo anche estremo in Italia

Si va dunque verso un’attenuazione dei fenomeni, ma il maltempo sembra ancora non mollare l’Italia. Infatti, le correnti atlantiche in arrivo dai quadranti nordorientali che negli scorsi giorni hanno provocato un’ondata di spiccata instabilità con un vero e proprio alluvione che ha colpito la città di Palermo, nelle prossime ore trasleranno lentamente verso oriente, come scritto nel precedente paragrafo, determinando un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Ciò porterà anche un primo aumento delle temperature che tuttavia si aggireranno ancora una volta intorno alla media del periodo.

Residuo maltempo per domani

Il forcing dell’Alta pressione di matrice africana dai quadranti meridionali spingerà le correnti di maltempo verso il settore balcanico, causando un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola e anche un primo aumento delle temperature, con caldo che tuttavia risulterà ancora sopportabile. Persisterà però ancora nella prima parte di giornata di domani domenica 19 luglio dell’instabilità, con acquazzoni e possibili locali temporali talvolta anche intensi che potranno colpire i settori jonici e tirrenici non solo della Sicilia, ma anche della Calabria. Stabile e più assolato altrove.