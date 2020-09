METEO – ITALIA bersaglio dei violenti TEMPORALI, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Bel tempo su gran parte d’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse quest’oggi prevalentemente stabili, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove si è azionato un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che oltre a portare il bel tempo porta anche temperature tipicamente estive. Al centro-sud invece e in particolare nelle zone interne è stato ed è tutt’ora presente qualche disturbo temporalesco a causa delle correnti più fresche ed umide in scorrimento ad alta quota. In alcuni dei settori centro-meridionali infatti è stata per oggi diramata un’allerta dalla Protezione Civile nella giornata di ieri.

Prossime ore temporaneo miglioramento

Con il subentrare e il progredire della serata e il tramontare del sole, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola e anche nelle aree in cui questo pomeriggio si è accanito il maltempo risultano in graduale miglioramento, con la cessazione totale dei fenomeni prevista comunque entro la serata. Tuttavia, tale miglioramento delle condizioni atmosferiche sarà solo temporaneo poiché nella giornata di domani mercoledì 16 settembre le correnti più fresche ed umide saranno addirittura più incidenti sullo stivale e coadiuvate dall’avvicinamento di un ciclone mediterraneo che, come vedremo, porterà instabilità all’estremo sud.

Forte maltempo per domani

Nella giornata di domani mercoledì 16 settembre dunque, le correnti più fresche ed umide presenti ad alta quota, coadiuvate dall’avvicinamento di un ciclone mediterraneo che si posizionerà sul Mare Jonio, provocheranno un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola: dal pomeriggio si scatenerà l’instabilità convettiva sull’Appennino centro-meridionale e in possibile sconfinamento sull’entroterra e nelle zone interne della Sicilia. Contestualmente, soprattutto le aree joniche della Calabria inizieranno ad osservare l’ingresso di acquazzoni e temporali dal mare. Una stessa evoluzione potrebbe interessare il messinese in serata. Tempo buono altrove, con temperature simil-estive. PER I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.