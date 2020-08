METEO – ITALIA bersaglio di ACQUAZZONI e TEMPORALI, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Migliora al nord oggi, dopo il violento maltempo di ieri

Nella giornata odierna si è assistito ad un nitido miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali condito da ampie schiarite e rasserenamenti, grazie allo scivolamento del fronte perturbato verso i quadranti sudorientali. Ciò determina al nord una nuova spinta dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana, che garantirà anche nei prossimi giorni una certa stabilità. Il miglioramento segue una giornata di violento maltempo come quella di ieri, in cui i temporali intensi hanno causato diversi danni e disagi soprattutto nel vicentino, dove tante criticità sono state segnalate tra Bassano del Grappa e Solagna.

Minimo scivola in Adriatico, diversi disagi sull’omonimo settore

Il miglioramento delle condizioni meteo al nord così come scritto in precedenza, è determinato soprattutto dallo scivolamento del minimo depressionario che si è posizionato oggi nel Mar Adriatico, determinando un forte peggioramento soprattutto sulle regioni dell’omonimo settore. E infatti, dopo che nella mattinata un violento nubifragio si è abbattuto a Termoli, località costiera molisana, maltempo altrettanto estremo ha interessato la località di Civitanova Marche, nel maceratese, portando effetti non troppo dissimili. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire più volte in queste aree a causa di diversi allagamenti.

Il maltempo si sposta definitivamente al sud Italia

Un ulteriore spostamento della goccia fredda verso sudest, responsabile dell'ondata di maltempo tutt'ora vigente, innescherà ancora una volta una blanda circolazione depressionaria che interesserà nella giornata di domani giovedì 6 agosto unicamente le regioni meridionali e, nel pomeriggio, probabilmente anche l'Abruzzo (soprattutto la costa). Nelle prime ore del giorno acquazzoni sparsi interesseranno il meridione peninsulare e le aree tirreniche della Sicilia, qui in successivo miglioramento graduale. Sul resto del sud invece l'instabilità sarà isolata o sparsa e colpirà in maniera intermittente per tutta l'arco della giornata. Sole e bel tempo altrove con temperature nuovamente in lieve aumento.