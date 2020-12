METEO ITALIA: bianco NATALE su queste regioni con NEVE fino a quote basse, i dettagli

Situazione meteo attuale in Italia

Da alcuni giorni a questa parte sull’Italia la situazione meteo si è di gran lunga stabilizzata rispetto un inizio di Dicembre con i fiocchi nel vero senso della parola. Nevicate record hanno riguardato le Alpi, neve anche in pianura Padana e diverse città imbiancate, neve anche in Appennino. Tuttavia in queste ultime giornate è tornato l’Anticiclone sull’Italia e con esso il sole salvo nebbie anche fitte e nubi basse. Tuttora splende il sole a Roma mentre in tante altre città del centro e del nord Italia troviamo nebbie e clima freddo-umido. Cambiamento di scenario nei prossimi giorni.

Evoluzione meteo nei prossimi giorni

Cambierà nuovamente lo scenario nei prossimi giorni con una perturbazione di natura polare in arrivo in Europa e fin sul Mediterraneo. Tutto questo proprio nel corso delle vacanze di Natale con neve in arrivo in alcune regioni del Paese e fino a quote molto basse. Secondo la traiettoria della perturbazione al momento potrebbero essere Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo le regioni maggiormente interessate dl maltempo invernale con temperature in forte calo e con nevicate fino a quote basse, talvolta anche sotto forma di bufera con i venti forti dai quadranti settentrionali.

Meteo Italia, neve tra Natale e Santo Stefano

Nebbie e nubi basse protagoniste in questi giorni che precedono il Natale, poi aria fredda in arrivo. Quali conseguenze? In Italia le conseguenze dell’arrivo delle correnti fredde di estrazione artica saranno differenti da regione a regioni, al nord-ovest tornerà addirittura il sole, al nord-est sono attese piogge e nevicate fino a quote basse, così come anche sulle colline umbre, toscane, marchigiane e abruzzesi tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano con possibili fiocchi anche in alcune città di quest’ultime regioni.