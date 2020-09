METEO ITALIA – breve pausa in vista poi ecco di nuovo TEMPORALI e NUBIFRAGI

Vortice freddo sull’Italia, giornata di piogge e acquazzoni sparsi

Intenso affondo depressionario ha portato in Italia un ultimo weekend di settembre con condizioni spiccatamente autunnali. Non sono infatti mancati temporali, nubifragi e anche delle trombe d’aria che hanno arrecato molti danni. La giornata di oggi vedrà ancora condizioni meteo instabili a causa del vortice freddo che staziona ancora sulla nostra Penisola. In questa ore piogge sparse interessano il Nord-Est, le regioni del medio-basso versante tirrenico e la Sardegna. Nel pomeriggio il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro-Sud con acquazzoni e temporali sparsi localmente più intensi su basso Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna. Tra la sera e la notte temporali anche sulla Calabria mentre migliora al Centro-Nord con nubi sparse e schiarite. Sul fronte delle temperature avremo un lieve incremento specie al Centro-Nord sia dei valori minimi che di quelli massimi.

Pausa asciutta in arrivo con temperature in aumento

Mentre il vortice freddo si allontana verso la Penisola Balcanica, un altro impulso perturbato si sposta dal Nord Atlantico verso le Isole Britanniche. Nel frattempo però un blando promontorio anticiclonico prova a rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo in miglioramento tra domani e Mercoledì un po’ su tutta l’Italia dove le precipitazioni si attenueranno e le temperature saranno in generale crescita. Valori che comunque per tutta la settimana oscilleranno intorno alle medie del periodo da Nord a Sud. Il promontorio anticiclonico dovrebbe comunque avere vita breve e con i primi giorni di ottobre le correnti umide torneranno a spazzare l’Italia portando un nuovo peggioramento meteo di stampo autunnale a partire dalle regioni settentrionali.

Ottobre inizia con il maltempo, possibili temporali e nubifragi

Ultimo aggiornamento del modello GFS che conferma per i primi giorni del mese di ottobre un nuovo peggioramento meteo di stampo autunnale sull’Italia. Un vortice freddo proveniente dal nord Atlantico dovrebbe infatti portarsi sull’Europa occidentale innescando una massiccia risalita di correnti umide verso la nostra Penisola. Sarebbero soprattutto le regioni del Nord e quelle del medio-alto versante tirrenico a vedere le condizioni meteo più avverse con piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio. Ottobre inizierebbe quindi con un intenso peggioramento di stampo autunnale sia sotto il profilo delle precipitazioni che sotto quello delle temperature. Evoluzione meteo che anche sul lungo periodo potrebbe rimanere molto dinamica con una prima metà di ottobre veramente autunnale e ricca di precipitazioni.