METEO ITALIA: caldo AFRICANO confermato e temperature oltre i +40 gradi

Maltempo agli sgoccioli poi intensa ondata di caldo africano in vista

Una saccatura depressionaria di origine atlantica transita sulla nostra Penisola portando condizioni meteo perturbate soprattutto al Nord Italia dove sono in atto forti nubifragi specie sulla Lombardia. Nel corso della giornata odierna qualche acquazzone o temporale interesserà anche le zone interne del Centro mentre nel weekend ci attendiamo un generale miglioramento con un po’ di instabilità residua solo sui rilievi. Modelli che sembrano invece convergere per un’intensa ondata di caldo africano in arrivo nell’ultima settimana di luglio. Condizioni meteo in prevalenza asciutte da Nord a Sud grazie all’anticiclone africano e temperature in aumento con possibili picchi di +40 gradi e forse oltre su diverse regioni. Vediamo allora la tendenza meteo tra fine luglio e inizio agosto con i dettagli di quella che potrebbe essere l’ondata di caldo più intensa dell’estate.

Temporali e nubifragi nelle prossime ore con rischio danni e allagamenti

Come anticipato nei giorni scorsi una saccatura atlantica in transito sull’Italia sta portando condizioni meteo instabili o perturbate su alcune regioni. In particolare nella mattinata odierna forti temporali, anche a carattere di nubifragio, stanno interessando la Lombardia muovendosi poi verso il Triveneto e l’Emilia Romagna. Entro il primo pomeriggio instabilità in aumento anche sulle regioni del Centro con locali acquazzoni o temporali in sviluppo su Toscana interna, Umbria e Marche con fenomeni in sconfinamento verso le coste adriatiche. Qualche pioggia possibile anche su Abruzzo e Molise mentre le restanti regioni centro-meridionali non dovrebbero vedere fenomeni di rilievo. Tra la sera e la notte residue piogge lungo il medio-basso Adriatico. Condizioni meteo in miglioramento nel weekend con locali temporali solo su Alpi e Appennino.

Super caldo per la prossima settimana con l’anticiclone africano

L’ondata di caldo più intesa di questa estate 2020 dovrebbe arrivare tra la fine di luglio e l’inizio di agosto secondo i principali modelli. Condizioni meteo stabili su buona parte dell’Italia con temperature in progressivo e sensibile aumento. Valori che alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) dovrebbero portarsi fin verso i +20/23 gradi configurando così la più intensa ondata di caldo, fino ad ora, di questa estate 2020. Temperature massime che potrebbero comunque superare i +36/38 gradi su Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Al momento comunque non si escludono, soprattutto negli ultimi giorni di luglio, punte massime oltre i +40 gradi tra Toscana, Umbria e Lazio, sulla Sardegna e tra Puglia e Basilicata. L’ondata di caldo potrebbe avere il suo apice proprio tra fine luglio e inizio agosto quando un abbassamento del flusso atlantico potrebbe riportare un calo delle temperature e qualche precipitazione.