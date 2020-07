METEO ITALIA – CALDO con temperature fino a +40 gradi e notti tropicali, locali temporali

Ondata di caldo verso il picco, agosto dovrebbe portare parziale refrigerio

Anticiclone africano in grande spolvero sul Mediterraneo e sull’Europa con condizioni meteo che in Italia si mantengono stabili e soleggiate. Quella che si sta configurando come l’ondata di caldo più intensa dell’estate sta per arrivare al suo apice che sarà proprio tra domani e Sabato. Temperature in ulteriore aumento sulla nostra Penisola sia nei valori minimi che in quelli massimi, i quali potrebbero anche raggiungere e localmente superare i +40 gradi. Primo weekend di agosto ancora molto caldo ma i principali modelli meteo mostrano un primo cedimento dell’anticiclone. Con l’inizio della prossima settimana sia il modello GFS che ECMWF mostrano il transito di una piccola saccatura atlantica che dovrebbe portare un parziale refrigerio su tutta l’Italia.

Afa opprimente nelle città e notti tropicali, massime verso i +40 gradi

Valori alla quota di 850 hPa ( 1500 metri circa) che si stanno rapidamente portando verso i +22/24 gradi soprattutto al Centro-Sud. Siamo dunque nel bel mezzo dell’ondata di caldo più intensa, fino ad ora, di questa estate 2020. Temperature massime che si apprestano a superare i +36/38 gradi su Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Al momento comunque non si escludono, soprattutto tra Venerdì e Sabato, punte massime oltre i +40 gradi tra Toscana, Umbria e Lazio, su Sicilia e Sardegna e tra Puglia e Basilicata. Temperature elevate anche di notte specie nelle grandi città dove i termometri potrebbero non scendere sotto i +25 gradi facendo così registrare delle vere e proprie notti tropicali. Fenomeni assenti da Nord a Sud ad eccezione di qualche temporale di calore che potrebbe formarsi sull’arco alpino.

Saccatura atlantica in vista per la prossima settimana, tendenza meteo

Anticiclone in ulteriore spinta verso nord nei prossimi giorni quando dovrebbe raggiungere addirittura la Scandinavia. Il modello americano GFS conferma comunque un peggioramento meteo subito a seguire. L’alta pressione potrebbe infatti arretrare sotto la spinta del flusso atlantico già tra Domenica e Lunedì con le correnti umide in quota che potrebbero dar luogo ad una fase di maltempo accompagnata anche ad un generale calo delle temperature. Una saccatura in transito sul Mediterraneo centrale durante la prossima settimana dovrebbe portare un generale refrigerio sull’Italia. L’atlantico potrebbe così porre fine a quella che si prospetta come la più intensa e lunga ondata di caldo di questa stagione, tuttavia l’anticiclone potrebbe avere anche diverse carte in serbo per il mese di agosto. Già entro il secondo weekend di agosto lo stesso potrebbe infatti tornare ad espandersi verso l’Italia.