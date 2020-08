METEO ITALIA – Caldo e AFA in aumento su diverse regioni, il MALTEMPO però incombe: le ULTIMISSIME

Meteo – tra oggi e domani resiste prevalente stabilità atmosferica da Nord a Sud, ma già dalla nottata di venerdì i primi temporali al Nord

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo esserci lasciati alle spalle l’ennesimo assetto sinottico caratterizzato dal passaggio di un blando cavo d’onda di natura atlantica, la nostra Penisola si appresta a vivere quella che probabilmente potrà essere definita come ultima ondata di calore specie sulle regioni del Centro-Sud, dove entro il fine settimana la colonnina di mercurio potrebbe toccare i +37° sulla Puglia settentrionale. Tuttavia assisteremo già dalla notte tra giovedì e venerdì ad un primo evidente peggioramento del tempo al Settentrione, con i temporali che inizieranno a fare capolino sulle zone di pianura. Sarà soltanto l’antipasto di quanto avverrà invece nel fine settimana a seguire, con l’arrivo di una vasta saccatura di origine Nord atlantica che porterà condizioni di maltempo diffuso e temporali anche intensi su quasi tutta l’Italia. Andando però con ordine, vediamo prima di tutto quello che ci aspetta nelle giornate di oggi e domani, mentre nella pagina successiva dell’editoriale ci soffermeremo sulla tendenza del medio-lungo periodo

Meteo oggi mercoledì 26 agosto 2020, giornata più stabile della settimana con tempo asciutto praticamente ovunque

Giunti al termine di questa settimana, potremmo non dover fare una grande a scegliere questa come la giornata in assoluto più stabile della terza decade del mese. Già, perché come anche evidente dalla moviola satellitare di questi minuti, sembrerebbe proprio che tutta l’Italia si presenti totalmente sgombra da nubi significative. Locali addensamenti potranno interessare soltanto l’alta Toscana, ma sulle rimanenti regioni sono attese condizioni di generale stabilità atmosferica. Lo stesso avverrà anche al pomeriggio così come in serata, con il transito di innocua nuvolosità alternata ed ampie schiarite salvo la formazione dei consueti addensamenti cumuliformi sui rilievi di Alpi e Appennini. Come detto invece nel primo paragrafo le temperature tenderanno ad aumentare nuovamente nelle prossime ore, sia nei valori minimi che grossomodo anche in quelli massimi. La ventilazione si manterrà a prevalente regime di brezza con direttrice dai quadranti locali.

Meteo domani giovedì 27 agosto, prime avvisaglie di maltempo sulle regioni del Nord Italia

La situazione meteorologica sul nostro Paese tenderà nella giornata di domani a subire un primo cambiamento deciso con un generale calo dei valori di geopotenziale al Nord. Questo favorirà nel corso delle ore serali, ma ancor più in quelle successive notturne, l’arrivo e la formazione di attività temporalesca da sparsa a diffusa con possibilità di fenomeni anche intensi. Persistono e si rinnovano condizioni di bel tempo sul resto del Paese con poche nubi in transito e ampie schiarite. Ed è proprio al Sud Italia che questa volta sono attese le temperature più elevate rispetto alla scala nazionale, differentemente da quanto accaduto non solo nelle settimane ma negli scorsi anni, quando a dominare la classifica delle località più calde c’erano diversi capoluoghi di Lombardia, Piemonte e parte del Veneto. Al pomeriggio e nel corso della serata qualche breve acquazzone potrà avere origine soltanto sull’Appennino centro-settentrionale, ma si tratterà di fenomeni molto deboli e in rapido esaurimento entro le prime ore della nottata. Andiamo peró nella pagina successiva dell’editoriale ad analizzare quanto invece potrebbe avvenire a partire da venerdì.