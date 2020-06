METEO ITALIA – CALDO estivo in arrivo per fine mese ma attenzione alle insidie da est

Piogge e temporali bersagliano l’Italia ma l’estate potrebbe essere dietro l’angolo

Superata anche la metà del primo mese dell’estate 2020 le condizioni meteo in Italia rimangono per lo più instabili e l’estate calda e soleggiata stenta ancora a partire. Un altro passaggio perturbato sta interessando la nostra Penisola portando piogge e temporali sparsi anche di forte intensità. La tendenza meteo per i prossimi giorni è ancora orientata verso una diffusa instabilità ma con gli ultimi giorni del mese di giugno la musica potrebbe cambiare e sole e caldo potrebbero prendere la via del Mediterraneo. Estate che potrebbe partire poco dopo la data del suo inizio astronomico, ossia giorno del solstizio prossimo 20 giugno. Le ultime uscite dei modelli stagionali ci mostrano comunque un’estate non particolarmente calda anche per i mesi di luglio e agosto che tuttavia dovrebbero vedere condizioni meteo decisamente più stabili.

Meteo weekend: inizia la rimonta dell’anticiclone, Italia ai margini

Nel corso del prossimo weekend, penultimo del mese di giugno, l’anticiclone delle Azzorre inizierà a rimontare verso l’Europa occidentale interessando principalmente Penisola Iberica e Francia. Un altro vasto campo di alta pressione rimarrà invece posizionato sulla Penisola Scandinava. Italia ai margini della rimonta con condizioni meteo che si faranno più stabili, specie al Nord, ma ancora non del tutto. Soprattutto nella giornata di Domenica infatti sarà da monitorare una circolazione depressionaria presente sui Balcani la quale spingerà aria più fresca e instabile verso le nostre regioni meridionali. Caldo in aumento nel weekend ma con temperature che saranno ancora in linea con le medie del periodo al Centro-Nord e addirittura di poco inferiori al Sud. Massime che localmente potrebbero comunque raggiungere i +30 gradi su Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Isole Maggiori.

Prossima settimana ecco l’estate in Europa, vediamo la tendenza

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per l’ultima settimana di giugno un’ulteriore spinta dell’anticiclone verso l’Europa. L’alta pressione delle Azzorre, con anche una piccola componente africana, dovrebbe spingersi dalla Penisola Iberica verso il cuore dell’Europa. Intorno alla metà della settimana potremmo avere i massimi di pressione suolo intorno a 1025 hPa tra Germania, Danimarca e Polonia. Condizioni meteo stabili in Italia che però potrebbe ancora essere influenzata da una goccia fredda in quota posizionata sulla Grecia. Con il cuore dell’anticiclone così a nord infatti correnti più fresche in quota potrebbero scorrere soprattutto sulle regioni meridionali e con la stagione calda che ormai avanza i temporali pomeridiani potrebbero essere sempre dietro l’angolo. La prossima settimana potrebbe portare dunque l’estate da Nord a Sud ma con qualche temporale pomeridiano che si attarderebbe ancora sulle regioni meridionali.