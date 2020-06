METEO ITALIA – CALDO in aumento con massime oltre i +35°C, ma attenzione a locali TEMPORALI

Meteo 28 giugno 2020: situazione sinottica

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una vasta area di bassa pressione, con minimo barico di 990 hPa agisce tra la Gran Bretagna ed il Mar del Nord, mantenendo attivo un teso ed umido flusso oceanico sul centro Europa. Anticiclone delle Azzorre ben saldo sul vicino Atlantico tende ad allungarsi verso Levante, abbracciando l’Europa sudoccidentale, interagendo parzialmente anche con masse d’aria calde e stabili in risalita dal nord Africa. Sull’Italia l’estate sta ormai prendendo il via, con tanto sole in questo inizio di giornata e caldo in deciso ulteriore aumento con picchi attesi di oltre +35°C nei prossimi giorni. Vediamo i dettagli nei prossimi paragrafi.

Anticiclone in rinforzo, ma ci sarà spazio per residui temporali

Meteo Italia – Come accennato, il campo barico sul bacino del Mediterraneo è in deciso aumento; splende il sole in questo inizio di giornata su gran parte delle regioni, salvo innocui addensamenti medio-bassi sulla Sardegna e Sicilia occidentale. La tendenza meteo per la seconda parte di giornata vedrà l’affermazione del bel tempo su tutte le regioni con sole e clima estivo lungo le coste; qualche disturbo potrà verificarsi a ridosso dei settori alpini e prealpini dove non si escludono brevi quanto locali acquazzoni pomeridiani. Temperature massime in aumento, con le colonnine di mercurio attese fino ai +34°C sulla Pianura Padana centro-orientale e zone interne di Lazio, Puglia, Sicilia e Basilicata.

Inizio di settimana debole perturbazione lambisce il nord Italia

Meteo Italia – Nonostante sul bacino del Mediterraneo il campo barico è in deciso rinforzo, le regioni settentrionali rimarranno ancora parzialmente interessate da infiltrazioni umide oceaniche. Nella giornata di domani, lunedì 29 giugno, una perturbazione Atlantica in transito sulle Nazioni centrali europee riuscirà a lambire il nord Italia. Giornata caratterizzata da un aumento della nuvolosità con associate piogge e temporali specie a ridosso dell’Arco Alpino e sulle Prealpi fin dal mattino; i fenomeni potranno estendersi nel corso del pomeriggio al Triveneto, coste escluse, con temporali localmente di forte intensità. Bel tempo e clima estivo al centro-sud e sulle due Isole Maggiori. Caldo in ulteriore aumento, possibili picchi fino a +40°C nei prossimi giorni! Vediamo nella prossima pagina i maggiori dettagli sulle aree colpite.