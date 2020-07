METEO ITALIA – CALDO in aumento graduale con il SUPER ANTICICLONE: picchi fin oltre i +35°C, i dettagli

Dati alla mano un’estate senza eccessi fino ad ora

Stando ai soli dati termici registrati in Italia non sembra essere tra le estati più bollenti degli ultimi anni, che se nella settimana passata gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice africana che ha insistito per qualche giorno sulla nostra Penisola si sono sentiti tutti. Malgrado il caldo a livello percettivo fosse stato però piuttosto opprimente, soprattutto lungo le regioni centro-meridionali, le temperature effettive non sono state così elevate: gran parte del disagio fisico era da attribuire essenzialmente a dei valori di umidità relativa piuttosto alti, che rendevano il caldo quindi afoso e meno tollerabile.

Fase perturbata nel weekend ha causato diversi danni

Nel corso del weekend da pochi giorni trascorso è però arrivata ad interessare l’Italia un’ondata di duro maltempo, grazie all’affondo di una saccatura di origine atlantica successivamente isolata a goccia fredda e traslata verso sudest, in direzione della Penisola balcanica. Purtroppo, come spesso accade ultimamente, non ha mancato di apportare danni laddove ha colpito. E lo ha fatto dunque nella giornata di venerdì dapprima in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna per poi successivamente colpire le regioni centro-meridionali nella giornata di sabato 4 luglio con maggiori disagi segnalati nel Lazio.

Super anticiclone spazza via tutte le correnti instabili

A seguito di un weekend di maltempo, nella giornata di ieri lunedì 6 luglio una saccatura di origine atlantica ha affondato sulla Penisola balcanica, provocando l’ingresso di correnti più fresche e instabili sulle regioni nordorientali dove non sono mancati acquazzoni e temporali. Nella giornata di oggi tuttavia, grazie ad una nuova spinta dell’Alta pressione di origine afroazzorriana, le condizioni meteo sono visibilmente migliorate anche in questi settori, con il bel tempo che dunque si presenta pressoché stabile ovunque sullo stivale. Tale situazione meteorologica si ripeterà per qualche giorno sull’Italia, come vedremo nei successivi paragrafi.