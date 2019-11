METEO ITALIA – CAMBIA TUTTO! Nuovo CICLONE MEDITERRANEO in arrivo con NUBIFRAGI e venti di BURRASCA? I dettagli

Ciclone mediterraneo abbandona l’Italia

Il ciclone mediterraneo che ha interessato fino alle primissime ore di questa notte l’Italia ha abbandonato il nostro Paese indebolendosi man mano che si è avvicinato alla Campania, non mancando però di apportare le ultime intense precipitazioni tra il basso Lazio e il casertano, con forti raffiche di vento sulle coste esposte. In realtà, gli ultimi effetti del ciclone si sono riscontrati anche in Puglia nel corso della notte, con la formazione di una tromba d’aria che ha causato ingenti danni di cui abbiamo approfondito in un altro nostro articolo.

Migliorato il tempo questo pomeriggio in tutta Italia

Come conseguenza dell’abbandono del ciclone mediterraneo, il tempo è migliorato successivamente, soprattutto nel corso del pomeriggio, in tutto il Paese, dove i cieli sono risultati in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi al nord, con qualche addensamento ancora presente sulle regioni nord-orientali e in quelle centrali, dopo l’ondata di maltempo che le ha coinvolte nella giornata di ieri. Tempo in miglioramento anche al sud, mentre la Sardegna meridionale è alle prese con qualche rovescio a causa di un sistema perturbato in traslazione verso oriente.

Ipotesi nuovo ciclone mediterraneo?

Non si è fatto in tempo a respirare un attimo per il ciclone mediterraneo che ha da poche ore abbandonato il nostro Paese che subito i principali centri di calcolo, in special modo quello americano GFS, presentano nelle loro emissioni pomeridiane una nuova ipotesi di formazione di ciclone similtropicale che riguarderebbe ancora una volta lo stivale attraverso nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento e da intense mareggiate. Entriamo maggiormente nel dettaglio e scopriamo per quando sarebbe previsto questo nuovo ciclone mediterraneo.