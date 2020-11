METEO ITALIA: cambia tutto, potrebbe tornare il MALTEMPO per la prossima settimana

Anticiclone sempre più debole, più nuvole e locali piogge fino al weekend

L’alta pressione è ancora presente sul Mediterraneo ma dopo molti giorni sta iniziando a mostrare segni di cedimento. Le condizioni meteo in Italia saranno così un po’ meno stabili tra oggi e il prossimo weekend con qualche pioggia sparsa non esclusa. Novembre che comunque si approssima al giro di boa praticamente senza precipitazioni di rilievo, a differenza invece di ottobre che è risultato piuttosto piovoso e anche fresco. Nella giornata odierna deboli piogge potrebbero interessare Toscana e alto Lazio ma pioviggini non escluse anche su Romagna, Liguria e Campania. Deboli piogge sulla Liguria anche domani poi nel weekend troveremo condizioni meteo instabili soprattutto al Sud, ma sempre con fenomeni di debole intensità. Modesto peggioramento per l’inizio della settimana prossima, poi il maltempo potrebbe azzardare di più.

Inizio settimana con primo passaggio instabile, ecco dove

La terza settimana di novembre potrebbe iniziare con un modesto peggioramento meteo in Italia ma i principali modelli non sono ancora tutti d’accordo. Piuttosto certa appare la nuova spinta dell’anticiclone tra la Penisola Iberica e l’Europa occidentale con interessamento più o meno diretto dell’Italia. Correnti instabili potrebbero infatti muoversi sul bordo orientale dell’alta pressione portando un lieve calo delle temperature e un po’ di instabilità sull’Italia, specie al Centro-Sud. Più corposo il passaggio instabile per ECMWF, che però ricordiamo essere il 12z di ieri, che mostra una vera e propria goccia fredda da nord-ovest verso sud-est tra Lunedì e Martedì. Maltempo più organizzato in questo caso anche soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Discreto calo delle temperature grazie ai venti settentrionali ma con valori comunque prossimi alle medie del periodo.

Maltempo e freddo entro l’ultima decade di novembre

A partire dalla metà della prossima settimana l’incertezza tra i modelli si fa molto elevata e GFS diventa quasi opposto all’europeo ECMWF. Per Mercoledì 18 novembre infatti il modello europeo propone un vasto e robusto anticiclone posizionato sull’Europa centro-occidentale e a protezione anche dell’Italia, solo al Sud le condizioni meteo potrebbero essere ancora instabili a causa della goccia fredda giunta nei giorni precedenti. L’evoluzione proseguirebbe con nuovi impulsi instabili e freddi dai quadranti nord-orientali che si muoverebbero lungo il bordo dell’anticiclone. Per GFS una nuova saccatura atlantica potrebbe invece penetrare sul Mediterraneo tra Giovedì e Venerdì portando maltempo da Nord a Sud, altri attacchi atlantici via via più freddi nei giorni a seguire con l’anticiclone in ritiro verso le Isole Azzorre.