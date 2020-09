METEO ITALIA – Cede l’anticiclone, in arrivo una FASE AUTUNNALE con PIOGGE su molte regioni già dalle prossime ore

Cede l’anticiclone con l’arrivo di correnti umide atlantiche. La situazione sinottica.

Meteo Italia – Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica sull’Italia volta pagina; dopo una fase prevalentemente anticiclonica è in arrivo un periodo decisamente più autunnale. Il campo barico sul Mediterraneo è in deciso calo nelle ultime ore con una lacuna barica ad ovest dell’Italia, responsabile delle piogge alluvionali in Francia, pronta a riportare piogge e qualche temporale già dalle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. L’anticiclone delle Azzorre è ancora disteso verso latitudini più settentrionali, ma verrà ben presto sostituito da una vasta saccatura nord atlantica.

Meteo Italia: oggi acquazzoni e temporali al centro-nord

Meteo Italia – Il calo del geopotenziale sul Mediterraneo centrale sta favorendo l’ingresso da ovest di masse d’aria più umide ed instabili, collegate con la lacuna barica presente tra Francia e Penisola Iberica. In questo inizio di giornata i primi acquazzoni e temporali hanno già raggiunto la Liguria, le coste della Toscana ed il Piemonte sud-occidentale; nubi in transito tra Sardegna e Lazio, mentre splende ancora il sole sul resto dell’Italia. Nella seconda parte di giornata l’instabilità tenderà ad estendersi anche ad Umbria, Lazio, Emilia e settori alpini-prealpini centro-orientali. Nubi alte e sottili in aumento tra Campania, Sicilia e Molise, mentre ampie schiarite si attarderanno sull’estremo sud e settori ionici.

Inizio di settimana instabile sull’Italia

La prossima settimana sarà caratterizzata da giornate spesso uggiose sull’Italia. L’Equinozio d’autunno 2020 coinciderà infatti con l’arrivo di una fase piovosa su gran parte delle regioni. La giornata di domani vedrà condizioni di spiccata instabilità al centro-nord e Sardegna; nubi sparse alternate a brevi schiarite, con acquazzoni e temporali che non risparmieranno nessuna regione. Andrà meglio al sud e Sicilia con tempo più asciutto, fatta eccezione per Campania, Molise e Puglia settentrionale dove nel corso del pomeriggio potrebbero prendere forma nubi cumuliformi con associate piogge e temporali. A seguire possibile fase d’intenso maltempo su gran parte del Paese, per l’arrivo di una saccatura nord atlantica; vediamo nella prossima pagina i maggiori dettagli.