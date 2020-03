METEO ITALIA: colpo di scena entro la fine di MARZO con NEVE e FREDDO in arrivo, ecco tutti i dettagli

Meteo Italia: miglioramento con l’arrivo dell’Anticiclone

Durante la giornata odierna assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa sull’Italia, specie sulle regioni tirreniche dove non si esclude anche qualche debole pioggia. Tuttavia dalle prossime ore avremo un generale cambiamento meteo con l’Anticiclone dominante e con esso il bel tempo e il clima primaverile grazie ad un aumento delle temperature. Ecco le regioni più calde nei prossimi giorni.

Meteo: temperature primaverili in settimana

Primavera avanti tutta nel corso della settimana appena iniziata, l’Anticiclone che ora troviamo ad ovest della penisola Iberica, avanzerà progressivamente sul Mediterraneo fino a dominare lo scenario meteo anche in Italia nei prossimi giorni della settimana in corso. Il picco dell’ondata di caldo sull’Italia lo avremo tra Giovedì e Venerdì quando raggiungeremo facilmente i 20°c in diverse città della penisola e localmente anche i 24°c al centro-sud.

Meteo: Colpo di coda dell’Inverno entro la fine di Marzo

Analizzando attentamente i modelli meteo nel lungo termine possiamo vedere un robusto Anticiclone alle alte latitudini scandinave e in grado di richiamare correnti molto più fredde rispetto il periodo in corso sull’Europa orientale e persino in Italia. Difficile al momento poter dire se in Italia arriverà il freddo e la neve tardiva, ma tutto è ancora probabile con l’Inverno sornione nei mesi precedenti ma che ora potrebbe sferzare un vero e proprio colpo basso.