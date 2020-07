METEO ITALIA – COLPO di SCENA, si passa dal violento MALTEMPO al SUPER CALDO AFRICANO, tutti i dettagli

Circolazione depressionaria in Italia Negli ultimi giorni l’Italia è interessata da una circolazione depressionaria che insiste sul Mediterraneo centrale a causa di un flusso atlantico che nelle ultime settimane appare sempre più pronunciato verso il continente europeo. Ciò nella prima parte della settimana ha determinato qualche disturbo temporalesco che ha interessato soprattutto le grandi catene montuose come le Alpi e i settori appenninici soprattutto quelli centro-settentrionali. Tuttavia nella giornata di ieri le correnti atlantiche hanno raggiunto la Sicilia causando un’ondata di duro maltempo che ha colpito la città di Palermo, dove si è verificato un vero e proprio alluvione. Isolati temporali in Italia oggi Le condizioni meteo risultano oggi ancora perturbate soprattutto lungo i settori nordorientali, ma la formazione di isolati temporali ha interessato e sta tutt’ora interessando nel corso di questo pomeriggio e della prima parte della serata odierna i settori appenninici centro-settentrionali e il subappennino dauno, con fenomeni occasionalmente intensi, ma comunque piuttosto rapidi. Nulla a che vedere dunque con quanto successo ieri, ma il maltempo continua comunque ad imperversare la nostra Penisola grazie all’assenza di un campo di Alta pressione che risulta relegato sui settori nordafricani ancora per qualche giorno come vedremo. Domani violenti temporali, weekend di maltempo Nella giornata di domani venerdì 17 luglio un fronte perturbato attraverserà i settori più orientali d’Italia interessando dapprima l’alto versante adriatico per poi spostarsi verso meridione e colpire anche le regioni centrali dell’omonimo versante, dove si attendono fenomeni anche violenti soprattutto in Abruzzo e successivamente anche in Molise. Il maltempo interesserà in un momento successivo anche il versante opposto, quello tirrenico, dove i fenomeni tenderanno a sconfinare per l’appunto dall’Adriatico. Sul dettaglio previsionale relativo a domani abbiamo tuttavia largamente approfondito all’interno di un apposito editoriale, mentre le condizioni meteo del weekend non tenderanno a migliorare poi molto.

L’Alta pressione si fa nuovamente spazio da lunedì prossimo Proprio in concomitanza dell’inizio della nuova settimana, stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, sembrerebbe che l’Alta pressione voglia prendersi una rivincita, prevalendo sulle correnti atlantiche che dunque saranno costrette ad abbandonare la nostra Penisola allontanandosi verso il settore balcanico, dove esauriranno i loro effetti. Ciò determinerà dunque un’ondata di caldo africano, che si tradurrebbe in un miglioramento generale delle condizioni meteo e che però potrebbe durare non più di qualche giorno, come vedremo nel prossimo paragrafo.