METEO – ITALIA contesa tra il CALDO AFRICANO e i TEMPORALI nel WEEKEND, ecco i dettagli

Oggi bel tempo e picchi fino a +34/+35°C in Italia

La settimana sembra destinata a proseguire proprio così come è iniziata, salvo piccoli cambiamenti che vedremo in seguito: anche nella giornata odierna infatti, l’Italia sembra caratterizzata nettamente dall’Alta pressione di matrice afroazzorriana che l’avvolge da lunedì (anche se essa tenderà ad assumere caratteristiche sempre più sub-tropicali, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale): il bel tempo interessa infatti la stragrande maggioranza del territorio nazionale con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento più corposo lungo l’Appennino che tuttavia non da luogo a fenomenologia rilevante e duratura.

Disturbi temporaleschi sull’arco alpino

Già a partire dalla giornata di ieri si sono susseguiti dei disturbi temporaleschi sull’arco alpino dove localmente hanno colpito anche a carattere di nubifragio e accompagnati da forti venti: tale situazione meteorologica non ha mancato di causare qualche criticità nel corso della notte appena trascorsa sulla Lombardia settentrionale con allagamenti e frane. I temporali stanno colpendo però il nostro Paese anche nella giornata odierna e nelle medesime zone, nonché sull’arco alpino, aree limitrofe e pianure ad esse antistanti. Temperature in calo al passaggio dei fenomeni, ma risultano comunque in media o addirittura oltre.

Come si strutturerà il campo barico nel weekend?

Nel corso del prossimo fine settimana non si prevedono variazioni significative dal punto di vista meteorologico in Italia: il campo sinottico vedrà infatti una vasta area di bassa pressione con il centro posizionato sulle Isole Britanniche che causa un maggiore sbilanciamento della corrente a getto e dunque del flusso atlantico verso il vecchio continente. Ciò determinerà lo scorrimento di correnti più umide e fresche appena oltralpe. Tuttavia una situazione del genere comporta invece delle variazioni dal punto di vista termico, con le temperature previste aumentare ancora nel corso del weekend, come vedremo nel prossimo paragrafo.