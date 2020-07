METEO – ITALIA contesa tra il CALDO e nuovi BREAK TEMPORALESCHI, ecco cosa accadrà

Meteo Italia ancora dinamico, nuova raffica di temporali dal pomeriggio

Le condizioni meteo sull’Italia si mantengono decisamente dinamiche in questa estate 2020; anche il mese di luglio sta rispettando quanto osservato durante il mese di giugno, quando fasi instabili e fresche si sono alternate a brevi ondate di caldo. Anche nella giornata odierna, nuovi temporali ed acquazzoni prenderanno forma su molte regioni italiane, in un contesto termico decisamente gradevole ed in alcuni casi lievemente sotto la media per il periodo. In particolare le regioni a maggior rischio temporali nelle prossime ore saranno quelle centro-meridionali, con fenomeni anche intensi attesi sul basso Lazio, zone interne del sud Peninsulare, Calabria e sulle due Isole Maggiori. Andrà meglio al nord, dove in pianura prevarranno le schiarite, salvo locali acquazzoni sulle Alpi e Prealpi.

Prossima settimana tra rischio ondata di caldo e nuovo peggioramento

Il mese di luglio potrebbe proseguire condizionato ancora da un’attività atlantica piuttosto vivace; un’andamento degli indici AO e NAO ancora tra il neutro ed il negativo anche per i prossimi giorni ed una posizione dell’ITCZ ancora sotto le medie del periodo sull’Africa occidentale, confermerebbero uno scenario meteo futuro ancora modulato dall’anticiclone delle Azzorre. Secondo alcune elaborazioni dei modelli matematici, nei prossimi giorni l’Italia verrà raggiunta da un’ondulazione anticiclonica del flusso in quota, con parziale contributo subtropciale; le temperature tenderanno a salire in particolare sui settori occidentali italiani e la Sardegna, dove si potrebbero raggiungere i +35°C, ma un nuovo peggioramento potrebbe transitare nel corso del prossimo fine settimana riportando piogge e temporali su molte regioni.

Stabilità non duratura, atteso nuovo break temporalesco

Meteo Italia – Come anticipato, la parentesi estiva attesa con l’inizio della prossima settimana sarà piuttosto di breve durata. L’Italia, infatti, rimarrà contesa tra l’anticiclone delle Azzorre ad ovest ed infiltrazioni umide atlantiche che riusciranno senza troppe difficoltà a penetrare sul bacino del Mediterraneo centrale. I massimi barici dell’anticiclone, infatti, si manterranno ad ovest dell’Italia, favorendo l’ingresso di una nuova ansa depressionaria a partire dalla giornata di venerdì 24 luglio. Possibile nuova fase temporalesca dapprima al nord ed a seguire anche al centro-sud ed Isole, con le temperature che si riporteranno nuovamente vicine alle medie del periodo.