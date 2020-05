METEO ITALIA – CROLLO delle TEMPERATURE improvviso e TEMPORALI, poi il GRANDE CALDO

METEO : breve fase instabile su alcune regioni italiane domani, poi temperature in rialzo

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Questa mattina nubi a tratti compatte scorrono su gran parte del nostro Paese, a causa di un parziale cedimento del campo anticiclonico che fino alla giornata di ieri controllava indisturbato lo scenario sinottico sul Mediterraneo. Un progressivo aumento delle temperature infatti tra domenica e lunedì ha fatto sì che da Nord a Sud si instaurassero condizioni meteorologiche tardo primaverili, ma prima di un ulteriore consolidamento sarà dunque necessario attendere ancora: un blando fronte freddo andrà ad attraversare infatti le regioni adriatiche ed il nord est, determinando così la formazione di attività temporalesca diffusa oltre che un generale calo delle temperature che si farà sentire soprattutto alle quote medie. Generale aumento della ventilazione nei bassi strati con il nord est che tenderà a soffiare sempre più intensamente su 3/4 d’Italia. Andiamo però a vedere nel dettaglio le previsioni per il breve termine.

METEO OGGI 6 maggio 2020, molte nubi in transito sull’Italia e qualche temporale

La giornata odierna sarà dunque caratterizzata da questa breve fase instabile che porterà qualche pioggia. Le regioni che risulteranno maggiormente interessate saranno Veneto, Friuli, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: i fenomeni tenderanno ad interessare prima i settori appenninici centrali per poi muoversi rapidamente verso Sud/Est, coinvolgendo anche i rilievi meridionali. Più all’asciutto rimarranno invece le regioni tirreniche, salvo qualche possibile sconfinamento delle precipitazioni tra basso Lazio e Campania dove nel tardo pomeriggio non si escludono locali piogge accompagnate da improvvise raffiche di vento. Il tempo tenderà a migliorare già dalle ore serali e notturne con residua nuvolosità in transito soltanto sui settori tirrenici del Sud Italia. Le temperature subiranno un generale calo nei valori massimi, stazionarie o in lieve diminuzione anche le minime.

METEO DOMANI 7 maggio 2020, tempo in miglioramento su tutta Italia: le previsioni

Ci accorgeremo dalle primissime ore del mattino di domani che l’anticiclone tenderà a rimontare rapidamente sul Mediterraneo. Ampie schiarite e sole prevalente si presenteranno infatti dall’inizio della giornata con un nuovo miglioramento che sancirà la fase stabile attesa almeno fino a domenica. Residuo transito di innocua nuvolosità tenderà ad interessare soltanto Calabria, Basilicata meridionale e nord est della Sicilia ma senza fenomeni di rilievo. Un nuovo aumento delle temperature in special modo nei valori massimi interesserà praticamente tutto lo stivale. Qualche addensamento compatto lo potremo ritrovare soltanto sul Piemonte nella prima parte di giornata ma trattandosi di nuvolosità bassa non sono attesi fenomeni associati. Anche in serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo salvo l’aumento progressivo di nubi medio-alte al Nord Ovest ma sempre con tempo asciutto.