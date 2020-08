METEO ITALIA – Crollo delle TEMPERATURE, valori giù anche di 15ºC e NUBIFRAGI su molte regioni

Meteo – Forti temporali al Centro-Sud tra oggi e venerdì, attesi fenomeni molto intensi

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Dopo che nei giorni scorsi l’affondo di aria nord atlantica ha interessato tutte le regioni settentrionali portando nubifragi e violente grandinate, ora il maltempo si sta spostando verso le regioni meridionali ed ha attraversato il Centro soltanto poche ore fa. Il tutto è avvenuto con il definitivo distacco delle masse d’aria fresche e instabili che si sono ormai isolate come un nocciolo depressionario in quota con minimo al suolo associato e in approfondimento nelle prossime ore. Sarà necessario fare attenzione a molti settori del Meridione nelle prossime ore dove sono attesi fenomeni sparsi anche a carattere di nubifragio. Per quanto riguarda l’evoluzione futura invece, vige ancora una grande incertezza soprattutto per come potrebbe chiudere il mese. Maggiore attendibilità invece su quanto atteso la prossima settimana, momento in cui dovrebbe rimontare ampiamente l’anticiclone sul bacino del Mediterraneo così come su gran parte del continente europeo. Andiamo però in ordine e partiamo dalle previsioni al dettaglio per oggi e per domani.

Meteo oggi 5 agosto 2020, forte maltempo sulle regioni meridionali e parte di quelle adriatiche. Vediamo i dettagli

Quella di oggi si presenterà dunque come una giornata ad ampi tratti instabile con l’arrivo di correnti perturbate anche sulle regioni centrali. Il nocciolo depressionario in quota inizierà a fare la sua comparsa al Settentrione per poi muoversi rapidamente verso sud. Al mattino il maltempo interesserà ancora una volta le regioni del Nord Italia con temporali diffusi che nelle prossime ore torneranno a generarsi soprattutto al Nord Est e sull’alta Romagna: lo sviluppo improvviso di fenomeni sarà dato proprio dalla circolazione depressionaria in quota che tenderà a migrare verso meridione nelle ore a seguire. Più asciutto in questa prima parte di giornata sul resto della Penisola, salvo possibilità di temporali sparsi sui settori costieri del Tirreno meridionale. Al pomeriggio e in serata pertanto il tempo subirà un rapido peggioramento anche al Centro con attività temporalesca da sparsa a diffusa, specie lungo le coste adriatiche dove non sono escluse locali grandinate. Temperature in generale calo da Nord a Sud specie nei valori massimi.

Meteo domani 6 agosto 2020, fenomeni ancora presenti sulle regioni del Centro Sud

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sono attesi fenomeni particolarmente intensi ancora una volta al meridione ma concentrati anche in questo caso nella parte centrale della giornata. I nuclei tenderanno ad originarsi di nuovo a ridosso dei settori appenninici per poi muoversi verso le aree costiere tirreniche seguendo così la direttrice delle correnti in quota. Anche sulle coste della Puglia tuttavia ci saranno possibilità di forti temporali di origine marittima che potranno andare ad interessare il litorale barese e quello brindisino. Più stabile invece al Centro-Nord con ampie schiarite diffuse salvo locali temporali sui rilievi alpini del Nord Est e sull’Appennino abruzzese e laziale. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi ovunque nelle ore serali e saranno meno frequenti di notte sulle zone litoranee del meridione. Temperature attese in generale rialzo sulle regioni centro-meridionali soprattutto nei valori massimi, mentre al Sud si manterranno intorno a valori anche localmente al di sotto della media stagionale.