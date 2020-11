METEO ITALIA: debole perturbazione con PIOGGE sparse, ancora ANTICICLONE a seguire

Piogge sparse in Italia a causa di una debole perturbazione, ecco dove

Come anticipato nei giorni scorsi, una saccatura depressionaria si sta allungando verso la Penisola Iberica richiamando aria più umide su alcune regioni d’Italia, dove porterà condizioni meteo instabili con piogge sparse. Il promontorio anticiclonico è ancora presente sul Mediterraneo ma si sta spostando verso la Grecia portando dunque tempo stabile soprattutto al Centro-Sud. Nelle prossime ore attese piogge sparse al Nord-Ovest, in particolare su Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte ma per lo più di debole o moderata intensità. Nuvole e schiarite sul resto della Penisola dove le condizioni meteo si manterranno stabili. Tra la sera e la notte qualche pioviggine potrà interessare anche Friuli, Veneto, Romagna, Marche e Puglia. Netto miglioramento meteo a seguire con anticiclone di nuovo dominante nel weekend.

Più sole nel weekend ma anche nebbie e nubi basse

Cuore dell’alta pressione in spostamento verso l’Europa orientale nel prossimo weekend con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Ci attende dunque un primo fine settimana di novembre piuttosto statico. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia nella giornata di Sabato 7 novembre con sole e nebbie soprattutto al Centro-Nord. Qualche nuvola in più sulle regioni meridionali dove non si escludono locali piogge tra Calabria e Sicilia. Tempo nel complesso stabile anche Domenica ma con infiltrazioni di aria più fresca in quota sulle regioni meridionali dove ancora una volta nuvole sparse e qualche pioggia potrebbero interessare Calabria e Sicilia. Qualche debole pioggia non esclusa anche su Alpi occidentali, Liguria e alta Toscana. Arriviamo così alla fine della prima decade di novembre con ben poche precipitazioni sulla nostra Penisola, quando invece dovrebbe essere tra i mesi più piovosi dell’anno.

Prossima settimana con maltempo più organizzato in Italia?

Nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione sarà ancora presente sull’Europa ma in via di indebolimento. Una vasta e profonda circolazione depressionaria sarà presente tra Groenlandia e Islanda e da qui proverà ad inviare qualche impulso perturbato verso l’Europa occidentale. Nei giorni centrali della prossima settimana il modello americano GFS mostra una debole circolazione instabile giungere sul Mediterraneo centrale con conseguente fase di maltempo. Condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Sud con piogge e acquazzoni sparsi ma ovviamente la distanza temporale è ancora troppo elevata per i dettagli. Sul lunghissimo termine, intorno alla metà di novembre, sia il modello GFS che l’europeo ECMWF ipotizzano ancora una retrogressione di aria fredda sull’Europa con l’anticiclone sbilanciato tra Scandinavia e Russia.