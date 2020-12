METEO ITALIA – Debole perturbazione porta locali PIOGGE, poi conferme INVERNALI per le festività natalizie

L’espansione di un promontorio anticiclonico determinerà un avvio di settimana decisamente stabile e con maggiori schiarite anche sulle regioni settentrionali, salvo nebbie e nubi basse sulle pianure, fino alla giornata di mercoledì 23 dicembre. A seguire l’ Inverno potrebbe tornare a bussare alla porta dell’Italia , proprio in concomitanza con le festività natalizie: l’anticiclone delle Azzorre si estenderà verso l’Islanda, favorendo la discesa di masse d’aria fredde verso l’Italia proprio a ridosso del Natale. Tornerà il maltempo sull’Italia tra il 24 ed il 26 dicembre , seguito da un brusco calo delle temperature. La neve tornerà fin sotto i 1000 metri, con fiocchi a quote collinari dapprima al nordest durante la sera di Natale ed a seguire anche tra Marche, Umbria ed Abruzzo in quella di Santo Stefano.

Fase invernale prolungata alle porte

Le festività natalizie potrebbero dare il via ad una lunga fase invernale sull’Italia. Lo stratwarming in atto ed in ulteriore accentuazione nei prossimi giorni potrebbe avere delle ripercussioni anche ai piani troposferici del vortice polare, gettando le basi per una fase con freddo intenso e neve su molte nazioni europee. I maggiori centri di calcolo, infatti, vedrebbero un vortice polare decisamente disturbato nelle prossime settimane, con una possibile estesa ondata di freddo sull’Europa proprio in concomitanza con il Capodanno, fino a raggiungere parte dell’Italia. E’ ancora prematuro effettuare una previsione meteo dettagliata a lungo termine, ma non escludiamo che dopo il Natale, anche il Capodanno e l’avvio del mese di gennaio possano trascorrere in compagnia di condizioni meteo invernali. Rimanete aggiornati!