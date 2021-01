METEO – ITALIA divisa a metà nel WEEKEND tra NEVE e SCIROCCO, ecco tutti i dettagli

Stando ai principali centri di calcolo il weekend ci riserverà un quadro meteorologico piuttosto complesso e variegato nel nostro Paese. In particolare, l’affondo di una saccatura di origine artico marittima sulla Penisola iberica che tra l’altro porterà neve anche a Madrid, richiamerà correnti sciroccali che alzeranno sensibilmente le temperature (e con esse la quota neve) al centro-sud. In tale contesto, resisterebbe un “cuscinetto” di aria fredda al nord Italia, ecco quali effetti sortirà.

Anche nella giornata odierna un corridoio di aria umida proveniente dal Mediterraneo occidentale ha causato la formazione e l’ingresso di fenomeni sul versante occidentale italiano che, alimentate da correnti artiche, hanno assunto (e continuano ad assumere) carattere nevoso a partire da quote collinari sul settore appenninico tosco-emiliano. Precipitazioni anche in Campania, dove la quota neve si attesterà invece attorno agli 800/900 metri.

Neve anche fino in pianura nella notte tra sabato e domenica

Per un fattore orografico grazie anche alla protezione dell’Appennino, la Pianura Padana beneficerà di un “cuscinetto” di aria fredda, dovuto proprio alla presenza delle correnti artiche in scorrimento in questi giorni. Lo scirocco dunque non raggiungerà il nord Italia, o quantomeno buona parte di esso resterà al riparo e nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio questa situazione potrebbe persino portare la neve sino in pianura. Trattandosi però ancora di una tendenza, necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni, che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.