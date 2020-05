METEO – ITALIA divisa in due con il MALTEMPO al nord e il gran CALDO al sud, ecco le previsioni

Meteo: maltempo al nord Italia

Anche nella giornata di oggi i fenomeni temporaleschi in formazione sulle regioni settentrionali risulteranno intensi, specialmente su Alpi, Prealpi e alte pianure. Maltempo specie sul Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Triveneto con piogge e temporali, tempo generalmente soleggiato invece sulle regioni centro-meridionali dove la colonnina di mercurio subirà un ulteriore aumento: le temperature saranno stazionarie sulle regioni del nord Italia mentre tenderanno ad aumentare ulteriormente al centro e al sud dove potrebbero raggiungere i +35°C sulle aree interne di Sicilia, Calabria e Puglia.

Meteo: gran caldo nei prossimi giorni al sud Italia

Forti piogge nelle prossime ore specialmente tra Piemonte e Lombardia, maggiormente esposte al flusso di correnti umide e instabili di matrice atlantica. Una colata artica raggiunge in queste ore l’Europa centro-settentrionale così come ampiamente previsto durante la scorsa settimana quando uno split del Vortice Polare Stratosferico prendeva forma. Anticiclone Africano dominante invece sul bacino del Mediterraneo centro-orientale con clima addirittura estivo nei prossimi giorni sulle regioni più meridionali d’Italia. Entro il prossimo weekend non si escludono punte fino a 35°c in alcune regioni meridionali.

Previsioni meteo per la giornata di domani nei dettagli

Tempo inizialmente stabile e asciutto su praticamente tutto il nord Italia, forte peggioramento meteo dalle ore pomeridiane e serali con piogge diffuse localmente di forte intensità e a carattere temporalesco specie al Nord Ovest e sull’Emilia orientale. Al centro il transito di innocua nuvolosità medio-alta si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, qualche nube in più sulla Toscana con deboli piogge attese in serata. Tempo sostanzialmente stabile e asciutto sia al mattino che al pomeriggio e in serata al sud Italia ma con il frequente passaggio di nubi stratificate. Temperature minime e massime in generale aumento