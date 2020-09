METEO ITALIA: dopo il CALDO del weekend ecco che torna il MALTEMPO

Torna l’ipotesi goccia fredda sul Mediterraneo e dunque maltempo

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, ecco che con l’arrivo del primo weekend di settembre le condizioni meteo sono ormai in netto miglioramento sull’Italia grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico. Entro la metà del mese però il maltempo potrebbe tornare protagonista infliggendo un nuovo colpo all’estate e avvicinandoci un pochino di più verso l’autunno. I principali modelli sono ancora un po’ incerti sull’evoluzione per la prossima settimana con grandi dubbi sulla possibile presenza di una goccia fredda sul Mediterraneo. Quest’oggi infatti il modello americano GFS ci mostra nuovamente l’isolamento di una piccola goccia fredda in quota sul Mediterraneo centrale. Nel corso della prossima settimana questa potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili per più giorni prima al Centro-Nord e poi anche al Sud.

Meteo weekend: sole e caldo in aumento ma senza eccessi

Come anticipato ormai da diversi giorni, si conferma un primo weekend di settembre con sole prevalente su buona parte dell’Italia. La giornata di oggi, Venerdì 4 settembre, vedrà cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord con tempo asciutto. Da segnalare qualche addensamento in più al Sud con possibili piogge su Calabria e Sicilia, localmente anche a carattere di temporale. Temperature in aumento con massime comprese tra +28 e +32 gradi. Sole prevalente anche nella giornata di Sabato con clima caldo ma senza eccessi, temperature massime di poco oltre i +30 gradi specie al Centro-Sud. Al via l’estate settembrina dunque con un periodo di caldo gradevole un po’ ovunque. Domenica porterà invece un cambio delle condizioni meteo con temporali in arrivo sulle regioni settentrionali a causa di una vasta saccatura in allungamento verso il Mediterraneo occidentale.

Vortice depressionario sul Mediterraneo e maltempo a partire da Nord

Ultimi aggiornamenti del modello americano GFS che rispetto ai giorni scorsi rincarano un po’ la dose di maltempo prevista per la prossima settimana. Già Domenica l’aumento dell’instabilità porterà temporali sui settori alpini con possibili sconfinamento anche verso la Pianura Padana. Lunedì ecco una circolazione depressionaria affondare sul Mediterraneo occidentale portando temporali, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni del Nord Italia. Molte nuvole anche al Centro-Sud con locali piogge o acquazzoni non esclusi su centrali tirreniche e Isole Maggiori. Nel corso della settimana la goccia fredda potrebbe spostarsi lentamente verso la nostra Penisola rinnovando condizioni di maltempo soprattutto al Centro-Sud con piogge e temporali anche intensi. Evoluzione meteo sul lungo periodo che resta molto dinamica per il modello GFS con la possibilità di nuove gocce fredde sul Mediterraneo anche intorno alla metà del mese.