METEO ITALIA – Ecco la grande FIAMMATA, termometri OLTRE i +40°C ma con MALTEMPO in arrivo su diverse regioni

Meteo – Situazione meteorologica stabile da nord a sud, ma il promontorio mobile lascerà ben presto spazio all’arrivo di aria atlantica

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. L’ondata calda di origine nord africana che sta interessando la nostra Penisola, non è nient’altro che il risultato su scala sinottica del profondo campo di bassa pressione che si è instaurato sulle Isole britanniche. Ingenti masse di aria calda e stabile sono state infatti richiamate non solo sull’Italia, ma su gran parte dell’Europa centro-orientale. Ma come già spiegato in precedenza, trovandoci di fronte a un’onda mobile, questa situazione di prevalente stabilità atmosferica non tenderà a durare più di tanto. Ne parleremo più nel dettaglio all’interno della successiva pagina di questo editoriale, mentre nei successivi paragrafi renderemo a soffermarci maggiormente su quel che ci aspetta dal tempo tra la giornata odierna e quella di domani. Per quanto riguarda invece la parte conclusiva del mese di agosto e quindi una tendenza nel medio-lungo periodo, al momento vige parecchia incertezza tra i modelli matematici con l’ipotesi di ECMWF di ieri mattina che vedeva un affondo nord orientale sulla nostra Penisola che sembra abbia perso di credibilità. Anche su questo comunque ci soffermeremo in seguito.

Meteo oggi venerdì 21 agosto 2020, temperature elevatissime sulle Isole maggiori e in ulteriore aumento sul resto della Penisola

A comporre il quadro della forte ondata di calore che sta investendo buona parte del continente europeo c’è sicuramente l’Italia. Quella di oggi sarà infatti una delle due giornate più calde non solo della settimana, ma con buona probabilità anche di tutto il mese di agosto. L’arrivo di temperature molto elevate alle quote medie (circa +27°C ad 850 hPa) favorirà un’ulteriore impennata della colonnina di mercurio in special modo sulle Isole maggiori, dove ad esempio sulle aree interne della Sardegna potrebbero essere toccati se non superati i +40°C. Molto caldo sul resto della penisola mentre le condizioni atmosferiche non subiranno grandi variazioni di rilievo rispetto al giorno precedente: i cieli si manterranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia nelle ore mattutine che in quelle pomeridiane e serali. Qualche addensamento in più potrà andare a formarsi sui rilievi, ma senza particolari fenomeni associati. La ventilazione tenderà a mantenersi debole con direzione variabile dipendentemente dal regime locale delle brezze. Andiamo però a vedere quello che succederà invece bella giornata di domani.

Meteo domani sabato 22 agosto, rialzo termico al Sud peninsulare, prima sventagliata temporalesca sui rilievi alpini

Come anche anticipato all’interno del primo paragrafo, alla forte ondata di calore seguirà l’arrivo di intense correnti atlantiche che tenderanno a portare una nuova fase di maltempo sopratutto sulle regioni settentrionali. È quello che accadrà a partire da domani, sabato 22 agosto 2020, momento in cui un primo fronte perturbato tenderà a transitare lungo i rilievi alpini. Al mattino sono attesi infatti temporali anche di forte intensità su Piemonte, Valle D’Aosta e alta Lombardia con frequente attività elettrica e precipitazioni caratterizzate da elevati rate orari. Il tempo si manterrà invece stabile e asciutto sul resto della nostra Penisola grazie alla protezione dell’Anticiclone ancora presente. Al pomeriggio e in serata il fronte perturbato tenderà a muoversi rapidamente verso Est, con i temporali che andranno a riversarsi così sul Trentino Alto-Adige, rilievi settentrionali del Veneto e Alpi carniche. Per quel che riguarda il possibile interessamento delle pianure, a 24 ore dall’evento possiamo dire che tendenzialmente i fenomeni si manterranno sulle Alpi ma non è possibile escludere del tutto che qualche fenomeno possa raggiungere al mattino le città di Milano e Torino. Sul resto della Penisola temperature in ulteriore aumento specie al sud peninsulare dove non è escluso che sull’immediato entroterra pugliese si possano raggiungere i +40°C