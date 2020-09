METEO ITALIA – Ennesima giornata con NUBIFRAGI e TEMPORALI, vediamo le zone più colpite

Meteo – circolazione depressionaria in quota favorisce ancora una volta attività temporalesca localmente molto intensa sull’Italia

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Non si fermano le condizioni di generale maltempo a cui stiamo assistendo sulla nostra Penisola da ormai 48/72, il tutto a causa di una profonda circolazione instabile in quota che determina la presenza di fenomeni sparsi o diffusi con variabilità frequentemente perturbata su diverse regioni italiane. Tuttavia, come già accennato ieri mattina, la disposizione delle correnti inizia a subire delle progressive modifiche a causa dell’ingresso di correnti atlantiche più veementi che, di fatto, anticiperanno l’arrivo della profonda saccatura nord atlantica ormai prossima a fiondarsi sul Mediterraneo. Già dalla nottata tra giovedì e venerdì infatti un primo fronte perturbato interesserà il settentrione e le regioni tirreniche, con intensificazione del flusso in quota e precipitazioni sempre più intense lungo le aree alpine e prealpine. Come vedremo nella pagina successiva dell’editoriale, la seconda parte del peggioramento vedrà inoltre il ritorno della neve fin verso le quote medie sui rilievi del Centro-Nord. Vediamo ora quello che ci aspetta tra oggi e domani.

Meteo oggi, mercoledì 23 settembre 2020: temporali sparsi, localmente anche di forte intensità su diverse regioni

La giornata di oggi vedrà ancora una volta condizioni di generale maltempo sul nostro Paese, con l’alternativa tra qualche schiarita e temporali localmente molto intensi su diverse regioni italiane. Di fatto potrebbe trattarsi di una replica rispetto a quanto avvenuto ieri, così come nella giornata di lunedì. La situazione sinottica infatti non subirà particolari variazioni di rilievo, ma nel corso della serata e della nottata inizieranno ad intensificarsi le correnti al suolo dai quadranti sud occidentali con annesso calo della pressione atmosferica associato. Fra mattino e pomeriggio invece il leitmotiv potrebbe essere lo stesso: nella primissima parte della giornata i temporali tenderanno a concentrarsi perlopiù sui settori costieri, mentre la parte centrale vedrà una generale intensificazione dei fenomeni a partire dalle zone interne per muoversi poi in direzione dei settori costieri adriatici oltre che le zone padane del settentrione. Anche le temperature quindi non subiranno cambiamenti rilevanti, sia nei valori minimi che in quelli massimi, ciò che potrebbe favorire delle variazioni più o meno importanti potrebbe essere l’attività temporalesca locale.

Meteo domani giovedì 24 settembre 2020: maltempo e temporali ancora presenti su molte regioni italiane, ecco i dettagli

A partire da domani inizierà la parte più vigorosa di questa lunga e intensa fase instabile che si è aperta ad inizio settimana sulla nostra Penisola, con la saccatura nord atlantica che farà il suo primo ingresso a partire dalle regioni settentrionali. Andando per ordine, le prime ore del mattino potrebbero vedere ancora una colta condizioni di generale instabilità lungo i settori costieri del Tirreno e al Nord Est, ove non sono escluse ancora una volta frequenti scariche elettriche e/o improvvisi acquazzoni. Più significativo invece è quello che avverrà a partire dal pomeriggio, quando la perturbazione raggiungerà inizialmente il Nord Ovest per poi estendersi anche alle regioni centrali nel corso delle ore serali e notturne. Da questo momento avrà ufficialmente inizio una violenta parentesi di maltempo sull’Italia: lungo le aree maggiormente colpite non sono esclusi locali nubifragi, specie a ridosso delle aree pedemontane del settentrione oltre che su Lazio e Toscana. Con i prossimi editoriali avremo certamente modo di entrare ancora di più nel dettaglio, vediamo invece a pagina successiva la situazione neve prevista nel week end.