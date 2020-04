METEO ITALIA – Enorme BOLLA CALDA in direzione dello stivale con anticipo d’ESTATE, i dettagli

Oggi condizioni meteo generalmente stabili in Italia

Nella giornata odierna sono più evidenti gli effetti portati in auge da un piccolo e debole promontorio anticiclonico in estensione appunto verso il nostro Paese. Infatti, satellite meteorologico alla mano, appaiono condizioni visibilmente instabilità sulla maggior parte del territorio nazionale, con cieli perlopiù soleggiati. Si verificano solo locali addensamenti di disturbo nelle zone interne delle regioni e in Trentino a causa dello scorrimento di aria più fresca sui bordi dell’Alta pressione che favorisce lo sviluppo convettivo, che viene immediatamente inibito da parte della subsidenza indotta dalla presenza dell’Anticiclone stesso.

Nelle prossime ore atteso peggioramento su Sardegna meridionale ed estremo nord Italia

Nelle prossime ore e in particolare nel corso della serata un’ondulazione improvvisa della corrente a getto che domina il flusso atlantico in scorrimento appena oltralpe determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sull’estremo nord Italia, con piogge che colpiranno solamente in maniera localizzata soprattutto le zone del Trentino. Contestualmente, un richiamo di correnti umide provenienti dai quadranti meridionali, provocherà qualche fenomeno anche sulla Sardegna meridionale, in particolare sul basso cagliaritano. In entrambi i casi le precipitazioni risulteranno comunque di debole o moderata intensità, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Domani piogge e temporali sulle Isole Maggiori, maltempo anche sull’estremo nord Italia

Per la giornata di domani domenica 26 aprile non si prevedono particolari variazioni dal punto di vista sinottico, nonostante ciò il carico umido proveniente dai bassi fondi del Mediterraneo sarà sempre maggiore e ciò innescherà piogge anche piuttosto diffuse e accompagnate da attività elettrica sulle Isole Maggiori, in particolare nelle zone interne della Sardegna e sul versante tirrenico della Sicilia. Ma anche lo scorrimento di correnti atlantiche appena oltralpe sarà più incisivo al nord, tanto che le piogge saranno molto più sparse rispetto alla giornata di oggi su tutto l’arco alpino e prealpino. Sul dettaglio previsionale abbiamo tuttavia maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.