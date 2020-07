METEO ITALIA – ESTATE su gran parte delle regioni, ma attenzione a residui TEMPORALI

L’Estate prosegue senza grossi scossoni

Meteo Italia – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo la “sfuriata” temporalesca che ha coinvolto le regioni settentrionali nella giornata di ieri, le condizioni meteorologiche sono decisamente migliorate. L’impulso instabile, infatti, si è rapidamente allontanato verso i Balcani, lasciando spazio all’ingresso di correnti più asciutte e più stabili. Tuttavia l’alta pressione delle Azzorre mantiene i suoi massimi barici tra l’Oceano Atlantico e le Nazioni occidentali europee, lasciando l’Italia sempre obiettivo di nuove possibili insidie temporalesche. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese sull’Italia per oggi ed i prossimi giorni.

Meteo Italia estivo oggi, salvo locali temporali

Come anticipato, le condizioni meteo sono decisamente migliorate sul nord Italia. Attualmente una residua nuvolosità si osserva sul basso Piemonte e tra la Romagna, le Marche settentrionale e le zone interne dell’Abruzzo, ma con basso rischio di locali acquazzoni. Altrove splende il sole in questo inizio di giornata, salvo addensamenti marittimi in rapido dissolvimento sulle coste tirreniche della Calabria. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata, saranno caratterizzate da locali temporali o acquazzoni sui settori interni e montuosi tra Lazio ed Abruzzo, nonché il cuneese e le Prealpi orientali; bel tempo e cieli sereni lungo le coste ed in pianura, per una tipica domenica estiva da trascorrere al mare.

Inizio di settimana tipicamente estivo, ma con instabilità in progressivo aumento

Meteo Italia – La prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo mediamente estive su gran parte delle regioni, ma con locali disturbi. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà ben saldo ad ovest dell’Italia, rinforzandosi ulteriormente nelle prossime ore sull’Oceano Atlantico dove raggiungerà valori pressori di 1030/1035 hPa; l’Italia, di conseguenza, rimarrà sotto un flusso nord-occidentale responsabile di occasionali nubi di passaggio e locali episodi temporaleschi diurni sui settori prealpini ed interni Peninsulari. Attorno la metà della prossima settimana, un nuovo passaggio instabile più organizzato potrebbe transitare su parte del nord Italia, con nuovi temporali e grandinate anche in pianura. Mese di luglio 2020 senza ondate di caldo? vediamolo nella prossima pagina!