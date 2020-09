METEO ITALIA – Fase DELICATA con GOCCIA FREDDA sempre più vicina, NUBIFRAGI alle porte su alcune regioni

Meteo – tra oggi e domani nubi in aumento su diverse regioni italiane con le prime piogge attese al Nord Ovest e sulla Sardegna, vediamo i dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Una temporanea rimonta dell’anticiclone sta favorendo condizioni di tempo generalmente più stabile e asciutto su buona parte della nostra Penisola. Le temperature che hanno subito un generale aumento specialmente lungo il versante tirrenico dove stiamo registrando un debole effetto di caduta che sta portando la colonnina di mercurio ad oltrepassare ampiamente i valori rispetto alla media del periodo. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? La saccatura instabile che ha interessato il Settentrione ad inizio settimana si è isolata successivamente verso le Isole Baleari, portando così un progressivo aumento dei valori pressori al suolo sul Mediterraneo centro-orientale. Tuttavia, lo stesso nocciolo depressionario in quota tenderà a riavvicinare l’Italia da Ovest verso Est, con un primo peggioramento atteso già nella serata odierna. Nel lungo periodo invece non ci sono evidenze significative di vero Autunno, altresì la rimonta imponente dell’alta pressione africana. Vediamo però i dettagli.

Meteo oggi mercoledì 9 settembre 2020, tempo in peggioramento su alcune regioni italiane

La giornata odierna sarà caratterizzata da un progressivo aumento delle nubi dai quadranti occidentali, per l’avvicinamento graduale della goccia fredda di chi vi abbiamo parlato sinteticamente nel primo paragrafo. Come anche mostrato dall’immagine satellitare di poco fa, la nostra Penisola risulta attualmente sgombra da nubi significative grazie alla protezione esercitata da un esteso campo di alta pressione. Pertanto, lo stesso verrà minato direttamente dal l’avvicinamento di aria più umida e instabile. Nelle prossime ore infatti assisteremo a nubi via via più compatte al Nord Ovest e sulla Sardegna, con primi fenomeni attesi su Alpi occidentali e sassarese entro le prime ore del pomeriggio. Le stesse precipitazioni tenderanno poi ad intensificarsi nella sera-notte, ma senza ancora possibilità di piogge abbondanti o temporali. Al Centro-Sud e sulle regioni nord orientali il tempo tenderà a mantenersi invece stabile e asciutto con temperature in ulteriore rialzo e valori ben al di sopra della media del periodo. La ventilazione si manterrà costantemente intensa dai quadranti settentrionali al Sud, altrove invece debole o moderata da ovest.

Meteo domani giovedì 10 settembre, maltempo al Nord Ovest e sulla Sardegna: non sono esclusi fenomeni anche intensi

Quella di domani sarà quindi la giornata in cui il sistema depressionario in quota posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, muoverà definitivamente i propri passi verso la nostra Penisola. Sin dalle prime ore del mattino assisteremo infatti ad un progressivo aumento della nuvolosità da Ovest si due sulle regioni nord occidentali, alta Toscana e Sardegna. Al pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi anche su, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia occidentale. Sui settori costieri ad ovest della Sardegna non sono esclusi locali temporali, che tenderanno poi a estendersi anche verso il resto dell’isola entro il pomeriggio-sera. Si tratterà di un esteso fronte perturbato che tuttavia farà fatica a muoversi in modo significativo verso le rimanenti regioni italiane, grazie alla barriera issata dal l’anticiclone presente sui Balcani. In serata e in nottata le correnti a quasi tutte le quote tenderanno a ruotare dai quadranti orientali e sud orientali, con fenomeni intensi ancora presenti su Sardegna e regioni del Nord Ovest.