METEO ITALIA – fiammata AFRICANA ai nastri di partenza, temperature fino a +40 gradi

Rivincita dell’estate ma vediamo quanto durerà l’anticiclone in arrivo

Ultima settimana di luglio che, come anticipato giù nei precedenti editoriali, vedrà un’intensa ondata di caldo in Italia a causa dell’espansione dell’anticiclone africano su buona parte del Mediterraneo. Condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate caratterizzeranno i prossimi giorni con temperature che tenderanno a portarsi di qualche grado al di sopra delle medie del periodo con picchi più elevati al Centro-Sud. Nel frattempo il flusso atlantico sale di latitudine ed è al momento costretto a scorrere tra Isole Britanniche e Scandinavia. Per tutta la settimana nessun fenomeno previsto al Centro-Sud mentre qualche temporale potrebbe interessare i rilievi delle regioni settentrionali. L’anticiclone africano in arrivo potrebbe comunque arretrare con i primi giorni di agosto quando non si esclude anche l’inserimenti di correnti più fresche dall’atlantica.

Ondata di caldo più intensa dell’estate, localmente oltre +40 gradi

Già da oggi condizioni meteo stabili su buona parte dell’Italia con temperature in progressivo e sensibile aumento. Valori che alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) dovrebbero portarsi fin verso i +20/24 gradi configurando così la più intensa ondata di caldo, fino ad ora, di questa estate 2020. Temperature massime che potrebbero comunque superare i +36/38 gradi su Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Al momento comunque non si escludono, soprattutto verso il finire della settimana, punte massime oltre i +40 gradi tra Toscana, Umbria e Lazio, su Sicilia e Sardegna e tra Puglia e Basilicata. L’ondata di caldo potrebbe avere il suo apice proprio tra fine luglio e inizio agosto quando un abbassamento del flusso atlantico potrebbe riportare un calo delle temperature e qualche precipitazione.

Ipotesi maltempo inizio agosto ma l’anticiclone potrebbe avere diverse carte

Ultimo aggiornamento del modello GFS che conferma la possibilità di un cambio di circolazione meteo a partire dal primo weekend di agosto. Anche se nelle corse precedenti il modello americano aveva azzardato qualcosa in più, anche oggi propone un peggioramento delle condizioni meteo subito dopo il primo weekend di agosto. L’anticiclone potrebbe infatti arretrare sotto la spinta del flusso atlantico con le correnti umide in quota che potrebbero dar luogo ad una fase di maltempo accompagnata anche ad un generale calo delle temperature. L’atlantico potrebbe così porre fine a quella che si prospetta come la più intensa e lunga ondata di caldo di questa stagione, tuttavia l’anticiclone potrebbe avere anche diverse carte in serbo per il mese di agosto. Già entro il secondo weekend di agosto lo stesso potrebbe infatti tornare ad espandersi verso l’Italia.